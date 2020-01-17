Посол Ізраїлю розповів в Раді, як угорські та українські поліцаї притягли його родичів на розстріл у Кам'янець-Подільському під час Голокосту

Посол Ізраїлю розповів в Раді, як угорські та українські поліцаї притягли його родичів на розстріл у Кам'янець

16 січня 2020 року у Верховній Раді України пройшла меморіальна церемонія, присвячена Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту, на якій був присутній посол Ізраїлю Джоель Ліон. Виступаючи на церемонії, посол Ізраїлю розповів, як під час Голокосту на території України угорські та українські колабораціоністи-поліцаї, що служили нацистським окупантам, доставили його родичів на розстріл у Кам'янець-Подільському.

Про це йдеться у промові посла Ізраїлю, опублікованій на офіційному Youtube-каналі Ради.

"Я дуже зворушений сьогодні. Глибоко зворушений, тим, що сьогодні в перший раз Рада відзначає Міжнародний день пам'яті Голокосту. 27 січня 1945 року був звільнений табір смерті Освенцим. Український фронт Червоної Армії звільнив табір і бійці побачили в'язнів-людей, який змогли вибратися з пекла . Але це не вся історія.

Тому що не всі 6 млн євреїв були вбиті в Освенцімі. 2,5 млн євреїв були вбиті на території колишнього Радянського Союзу. Серед них - 1,5 млн, лише уявіть собі, 1,5 млн чоловіків, жінок і дітей були вбиті тут, на території України.

Серед них мій прадід, його дружина, його син, дружина сина та їх діти. Всі вони були знищені в Кам'янець-Подільському. Застрелені німецькими кулями, але витягли їх зі своїх будинків угорці та українці. Поліцаї та колаборанти. Так, я завжди голосно заявляю проти їх глорифікації.

Я завжди говорю проти антисемітизму, та вважаю, що я прав, як нащадок тих, хто пережив Голокост. Моя мама пережила Голокост у Франції, мій дідусь воював партизаном у Франції. Так, вони вижили, вони не потрапили в те число, але кожне число має ім'я, кожна людина мала ім'я, мала сім'ю, мала будинок, жила життям, яке в них відібрали.

Задумайтесь на хвилину: хтось приходить до вашого будинку, викидає на вулицю і вбиває вас - кінчає ваше життя. Але не лише ваше - вашої родини, ваших дітей, ваших онуків. Знищення - ось що нацистська Німеччина хотіла зробити з єврейським народом. Знищити єврейську націю! Але знаєте, помста єврейського народу - це бути зараз тут. Бути тут! Для мене - це носити зірку Давида з гордістю, що не жовту, як нас змушували.

https://www.youtube.com/watch?v=aXsmqa6S4hs" frameborder="0" allowfullscreen>

Ми представляємо незалежну єврейську державу Ізраїль - це наша помста, наша відплата - це життя, це мати дітей, це жити в нашій країні незалежно, бути гордим народом. І я знову закликаю уряд України прийняти робоче визначення антисемітизму Міжнародного альянсу пам'яті Голокосту.

Так, ведеться велика робота. В цьому році менше антисемітизму. Але він є та він добре помітний. Знаєте, звідки я знаю? У нас є сторінка посольства в Facebook. І ми читаємо коментарі людей. Ми бачимо, як вони нас називають. Латентний антисемітизм, може він й не насильницький, але все ще треба багато зробити у сфері освіти людей - пояснити, що євреї в Україні - це частина суспільства, частина історії та частина країни.

Я емоційний, я завжди емоційний, коли мова про Голокосту, про Шоа, про антисемітизм. Тому що антисемітизм - не лише єврейська проблема, це проблема суспільства в якому живуть євреї, проблема уряду!

Зробіть більше! Не лише засудження антисемітизму. Ми хочемо побачити цих людей під судом. Ми хочемо побачити людей, які намалювали свастики на пам'ятнику Шолом-Алейхему в центрі Києва, в суді. Ось що ми просимо.

Це не так багато! Навчайте людей проти антисемітизму! Навчайте людей жити разом! Я радий, що Президент Зеленський їде до Єрусалиму на конференцію, що присвячена 75-річниці звільнення Освенцима разом з усіма лідерами вільного світу, хто пам'ятає. Так, ми пам'ятаємо. Тому що, ті хто не пам'ятають, не мають майбутнього".