ВРП продовжила термін формування комісії для проведення конкурсу до ВККС

За рішенням Вищої ради правосуддя від 16 січня, іноземні і міжнародні організації можуть представити своїх кандидатів для формування конкурсної комісії до 5 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВРП, передають Українські Новини.

"Згідно з рішенням Вищої ради правосуддя від 16 січня 2020 № 96/0 / 15-20 продовжено термін для передачі суб'єктом формування складу конкурсної комісії - міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції відповідно до міжнародних договорів, пропозицій щодо кандидатів до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до 5 лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Також до 5 лютого продовжено термін подання документів, що підтверджують відповідність вимогам законодавства та Положення про проведення конкурсу на посаду члена ВККС кандидатами з числа міжнародних експертів.

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з тим, що міжнародні організації-партнери України у сфері протидії та боротьби з корупцією, не надали свої пропозиції щодо формування персонального складу конкурсної комісії ВККС у строк, визначений раніше Положенням про конкурс.

Нагадаємо, свої пропозиції міжнародні партнери повинні були надати ВРП не пізніше, ніж через 20 днів після оголошення конкурсу, тобто – до 2 січня 2020 року. До цієї ж дати кандидати з числа міжнародних експертів повинні були подати відповідні документи. У грудні 2019 року ВРП направила запити в Раду Європи, Європейський Союз, Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Організацію економічного співробітництва і розвитку (OECD), однак не отримала кадрових пропозицій до комісії за квотою міжнародників.

Згідно зі статтею 95-1 Закону «Про судоустрій і статус суддів» Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.

До складу конкурсної комісії входять:1) три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів;2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, створеної відповідно до Закону України «Про Вищу антикорупційний суд».

Як повідомляли Українські Новини, ВРП готова співпрацювати з міжнародними партнерами щодо проведення конкурсу у ВККС.

Конкурс ВККС стартував 26 грудня, свої кандидатури на призначення в ВККС подали 189 кандидатів.