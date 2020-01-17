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Судова влада 2020-01-17T15:30:03+02:00
Українські Новини
ВРП продовжила термін формування комісії для проведення конкурсу до ВККС

ВРП продовжила термін формування комісії для проведення конкурсу до ВККС

Жора Шокин
ВККС, ВРП, міжнародні експерти, Конкурс на посаду

За рішенням Вищої ради правосуддя від 16 січня, іноземні і міжнародні організації можуть представити своїх кандидатів для формування конкурсної комісії до 5 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВРП, передають Українські Новини.

"Згідно з рішенням Вищої ради правосуддя від 16 січня 2020 № 96/0 / 15-20 продовжено термін для передачі суб'єктом формування складу конкурсної комісії - міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції відповідно до міжнародних договорів, пропозицій щодо кандидатів до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до 5 лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Також до 5 лютого продовжено термін подання документів, що підтверджують відповідність вимогам законодавства та Положення про проведення конкурсу на посаду члена ВККС кандидатами з числа міжнародних експертів.

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з тим, що міжнародні організації-партнери України у сфері протидії та боротьби з корупцією, не надали свої пропозиції щодо формування персонального складу конкурсної комісії ВККС у строк, визначений раніше Положенням про конкурс.

Нагадаємо, свої пропозиції міжнародні партнери повинні були надати ВРП не пізніше, ніж через 20 днів після оголошення конкурсу, тобто – до 2 січня 2020 року. До цієї ж дати кандидати з числа міжнародних експертів повинні були подати відповідні документи. У грудні 2019 року ВРП направила запити в Раду Європи, Європейський Союз, Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Організацію економічного співробітництва і розвитку (OECD), однак не отримала кадрових пропозицій до комісії за квотою міжнародників.

Згідно зі статтею 95-1 Закону «Про судоустрій і статус суддів» Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.

До складу конкурсної комісії входять:1) три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів;2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, створеної відповідно до Закону України «Про Вищу антикорупційний суд».

Як повідомляли Українські Новини, ВРП готова співпрацювати з міжнародними партнерами щодо проведення конкурсу у ВККС.

Конкурс ВККС стартував 26 грудня, свої кандидатури на призначення в ВККС подали 189 кандидатів.

 

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