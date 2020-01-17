На Львівщині правоохоронці затримали податківця на хабарі за покриття "тіньової праці"

У четвер, 16 січня, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області та управлінням стратегічних розслідувань при МВС затримали головного державного ревізора-інспектора ГУ Державної податкової служби у Львівській області під час одержання неправомірної вигоди у сумі 30 тис гривень (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією правоохоронців, податківець вимагав "винагороду" від власника готельного комплексу за непритягнення до можливої відповідальності за неоформлення трудових відносин з найманими працівниками.

Повідомляється, що наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Також, згідно з повідомленням, затримання відбулося за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції у Львівській області та процесуального керівництва прокуратури Львівської області.

Як повідомили у прокуратурі Львівської області місцевому інтернет-виданню "Діло", зафіксувати протиправну діяльність двох інспекторів вдалось упродовж усього лише кількох годин.

Як з’ясували оперативники Управління стратегічних розслідувань ГУ НП у Львівській області, охочі до легкої наживи податківці вимагали та зрештою отримали від власника готельного комплексу 1000 та 200 доларів США неправомірної вигоди за те, що "мовчатимуть" про виявлені під час перевірки порушення, а саме - неофіційно найманих працівників.

До правоохоронців звернувся сам підприємець, який обурився нахабністю службовців та був готовий сплатити передбачений законодавством штраф.

Поліцейські за три години спланували та втілили у життя спецоперацію. На даний час вирішується питання про оголошення зловмисникам підозр.

Додамо, що неправомірні дії фігурантів кваліфіковано за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), відповідальність за які карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацію майна.