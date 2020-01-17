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17 січня 2020, пʼятниця, 11:44 5
Економіка 2020-01-17T12:15:02+02:00
Українські Новини
Асоціація газового ринку відзначає необхідність подальшого перегляду тарифів операторів ГРМ

Асоціація газового ринку відзначає необхідність подальшого перегляду тарифів операторів ГРМ

Александр Дмитриенко

Асоціація газового ринку підтримує позицію генерального директора ТОВ "Оператор ГТС України" Сергія Макогона щодо необхідності подальшого перегляду тарифів операторів газорозподільних мереж (ГРМ).

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

Асоціація газового ринку підтримує конструктивну позицію керівника ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" про необхідність додання до тарифів операторів газорозподільних систем об'ємів фактичних виробничо-технологічних витрат природного газу." Основна проблема - до тарифу не входять всі об'єми газу на виробничо-технологічні витрати, які їм (Операторам ГРС - АГРУ) потрібні", - зазначив у своєму нещодавньому інтерв'ю гендиректор ТОВ "Оператор ГТС" Сергій Макогон.

З його слів, з урахуванням останніх змін в законодавстві, спрямованих на посилення незалежності НКРЕКП, процедура перегляду тарифів операторів ГРМ може тривати не більше місяця і дозволить уникнути негативних наслідків, пов'язаних з утворенням заборгованості перед оператором газотранспортної системи.

У повідомленні наголошується, що нещодавній перегляд тарифів дозволив операторам ГРМ перейти до механізму закупівлі технологічного газу на електронних біржових торгах, при цьому позитивний ефект від таких закупівель становить економію майже в 2000 гривень на закупівлю кожної тисячі кубометрів порівняно з вимушеним придбанням такого газу в Оператора ГТС .

На сьогодні частина операторів ГРМ вже придбала понад 60 млн куб. м технологічного газу на біржових торгах, що дозволило заощадити близько 100 млн гривень з коштів тарифу, при цьому подальша можливість закупівлі технологічного газу операторами ГРМ за конкурентними цінами залежить від врахування в тарифах операторів ГРМ фактичних технологічних витрат газу, які чинною структурою тарифу покриваються тільки 65 %.

"Як показує практика закупівель технологічного газу операторами ГРМ на вільному конкурентному ринку, покриття всіх обґрунтованих витрат операторів ГРМ насправді дозволяє останнім заощаджувати кошти тарифу, а НКРЕКП уникати необхідності передбачати в майбутньому компенсації вимушених закупівель дорогого технологічного газу в "Оператора ГТС", - йдеться в повідомленні.

Асоціація заявляє про повну підтримку позиції голови ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" пана Сергія Макогона, щодо того, що НКРЕКП слід передбачити в тарифі операторів ГРМ витрати технологічного газу в повному об'ємі.

Як повідомляли Українськi Новини, Асоціація газового ринку України вітає ухвалені Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) тарифи на розподіл природного газу для 44 операторів ГРМ.

НКРЕКП встановила тарифи на розподіл природного газу для 44 операторів газорозподільних мереж на рівні 0,28-1,99 гривні за куб. м/місяць з 1 січня 2020 року і 0,28-2,73 гривні за куб. м/місяць з 1 липня 2020 року.

Раніше Регіональна газова компанія (РГК) заявляла про отримання збитків операторами ГРМ в розмірі 20 млрд гривень через занижений тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП.

 
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