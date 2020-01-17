Рада дала можливість залучити ще 20 млрд гривень на дороги, - радник прем'єра Голик

Законопроєкти 2660 та 2661, прийняті Верховною Радою 16 січня за основу і в цілому, дозволяють Укравтодору залучити ще 20 млрд грн на ремонт доріг.

Про це повідомив у Facebook радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

Він додав, що першим "траншем" для приведення доріг в порядок є виділення Кабміном 32 млрд грн в рамках Дорожнього фонду. Додаткове джерело фінансування відкривається саме в результаті прийняття законопроєктів 2660 і 2661.

"Але і це ще не все. Будуть хороші новини ще", - анонсував Голик.

У пояснювальних записках до двох законопроєктів йдеться про те, що в 2020 році для фінансування ремонту доріг пропонується залучити кредитні кошти комерційних банківських структур під державні гарантії.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомив, що два закони, прийняті парламентом 12 листопада 2019 року і вже підписані презентом, відкривають шлях інвестиціям приватних компаній в техніку і технології для утримання та обслуговування доріг. Йдеться про закон "Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування" № 282-ІХ і закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг" №283-ІХ.