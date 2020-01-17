"Закріплює дискримінацію". В "Опоплатформі" назвали закон про повну загальну середню освіту антиконституційним

Партія "Опозиційна платформа - За життя" у зв'язку з прийняттям 16 січня парламентом закону про повну загальну середню освіту виступила із заявою, в якій назвала закон антиконституційним і таким, що робить з російськомовних громадян України людей другого сорту.

Заява опублікована на сайті політсили, інформує портал strana.ua.

"Ухваливши антиконституційний закон "Про загальну середню освіту", "слуги народу" офіційно розділили українських громадян на сорти, закріпили мовну і культурну дискримінацію росіян і російськомовних", - йдеться в заяві.

В "Опоплатформі" вважають, що в разі вступу в силу цього закону в Україні ксенофобія утвердиться в якості державної ідеології і наша країна буде викреслена з числа цивілізованих держав.

У партії нагадали, що Конституція (ст. 10, 24, 53) декларує неприпустимість мовної дискримінації, гарантує мільйонам російськомовних громадян України право на вільне використання, розвиток російської мови в Україні, на отримання освіти рідною мовою. Всупереч прямим нормам Конституції, прийнятий парламентом закон позбавляє цього права дітей російськомовних українських громадян.

Стаття 5 цього закону вводить норми мовної дискримінації для російськомовних дітей. Наприклад, дітей національних меншин, чиї мови є офіційними мовами Європейського союзу, в 5-му класі можна вчити державною мовою в обсязі 20%. А для російськомовних дітей цей показник в тому ж 5-му класі встановлено на рівні 80%. Таким чином, влада визначила, що у російськомовного п'ятикласника в чотири рази менше конституційних прав, ніж у його однолітка, який розмовляє однією з мов ЄС.

"327 голосів за закон "Про повну загальну середню освіту" кажуть про рідкісну одностайність влади і так званої опозиції. Об'єднуючим фактором для депутатів зі "Слуги народу", "ЄС" і "Батьківщини" стала русофобська позиція", - сказано в заяві.

Крім того, прийнятий закон суперечить позиції Венеціанської комісії, яка в грудні 2019 року розкритикувала мовний закон Порошенка-Парубія і дала чіткі рекомендації: переглянути положення закону, що передбачають "диференційоване поводження з мовами корінних народів, мовами національних меншин, які є офіційними мовами ЄС, і мовами національних меншин, які не є офіційними мовами ЄС".

Однак, незважаючи на запевнення мовного омбудсмена, що до рекомендацій ВК прислухаються, Київ прийняв черговий націоналістичний закон, який узаконив поділ українських дітей на сорти.

В "Опоплатформі" зажадали від Володимира Зеленського згадати про свої обов'язки гаранта Конституції, передвиборчі обіцянки і міжнародно-правові зобов'язання української держави.

"Президент зобов'язаний накласти вето на прийнятий парламентом Закон про повну загальну середню освіту", - йдеться у заяві.

Опозиція закликала міжнародні правозахисні організації дати оцінку прийнятому в Україні закону. Також вона пообіцяла домагатися скасування всіх дискримінаційних мовних норм, які принижують громадян і розколюють суспільство.