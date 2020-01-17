Антимонопольний комітет перевіряє "Укрпошту" через скарги газетярів, - НСЖУ

Антимонопольний комітет України проводить перевірку дій АТ "Укрпошта" на ринку послуг із передплати і доставки друкованих періодичних видань на території України, на предмет дотримання законодавства про захист економічної конкуренції. Про це йдеться у листі АМК до Національної спілки журналістів України та до Кабінету Міністрів України, поінформував на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook голова НСЖУ Сергій Томіленко.

За інформацією НСЖУ, за останні роки відбувається різке скорочення рівня доступу громадян України до друкованих засобів масової інформації, що відбувається в результаті скорочення тиражів друкованих видань, які доставляють за передплатою. І керівництво НСЖУ, і редактори національних та місцевих газет переконані, що ключовим фактором скорочення тиражів є не втрата інтересу споживачів до друкованих видань, а агресивна політика АТ "Укрпошта", яка полягає у закритті поштових відділень на селі, постійному підвищенні тарифів на свої послуги, скороченні листонош, зміні в односторонньому порядку маршрутів і графіку доставки періодики.

У Антимонопольному комітеті України коментують, що "зазначені дії АТ "Укрпошта" можуть свідчити про ознаки порушення законодавства про захит економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку".