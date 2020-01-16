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16 січня 2020, четвер, 21:40 294
Політика 2020-01-16T21:41:22+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" проголосувала в підтримку Гончарука

"Слуга народу" проголосувала в підтримку Гончарука

Анна Рудык

Фракція "Слуга народу" підтримує прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Це стало очевидно після сигнального голосування у фракції за відставку глави Кабміну. Але голосів за таке рішення немає – фракція однозначно висловилася на підтримку роботи нинішнього Кабміну. Про це заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

"Отримали цілих 10 голосів. Не бачили ми ніякої підтримки (відставки Гончарука, - ред), уряд працює. Зараз взагалі міняти уряд завдяки якимось плівкам, які нарізані незрозуміло ким, незрозуміло для чого... (немає підтримки, - ред.)", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Арахамія також сказав, що злиті в мережу аудіозаписи, нібито розмов прем'єра Олексія Гончарука – це очевидний монтаж. "Моя особиста думка: це точно нарізка, це точно монтаж. Більш того, там є маніпуляції...", - сказав він.
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