"Слуга народу" проголосувала в підтримку Гончарука

Фракція "Слуга народу" підтримує прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Це стало очевидно після сигнального голосування у фракції за відставку глави Кабміну. Але голосів за таке рішення немає – фракція однозначно висловилася на підтримку роботи нинішнього Кабміну. Про це заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

"Отримали цілих 10 голосів. Не бачили ми ніякої підтримки (відставки Гончарука, - ред), уряд працює. Зараз взагалі міняти уряд завдяки якимось плівкам, які нарізані незрозуміло ким, незрозуміло для чого... (немає підтримки, - ред.)", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Арахамія також сказав, що злиті в мережу аудіозаписи, нібито розмов прем'єра Олексія Гончарука – це очевидний монтаж. "Моя особиста думка: це точно нарізка, це точно монтаж. Більш того, там є маніпуляції...", - сказав він.