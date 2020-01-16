Закиди про те, що Вища рада правосуддя блокує створення ВККС не відповідають дійсності, - член ВРП

Вищою радою правосуддя вжиті всі необхідні заходи, щоб ефективно та в законний спосіб сформувати конкурсну комісію з відбору суддів ВККС. На цьому наголосила член ВСП Світлана Шелест на брифінгу з журналістами.

Шелест спростувала закиди про те, що Вища рада правосуддя блокує створення ВККС та зазначила, що законодавець чітко визначив – конкурсна комісія має складатися з шістьох осіб: трьох від Ради суддів України та трьох від міжнародних організацій, з якими Україна має угоди у сфері запобігання корупції з числа міжнародних експертів, запропонованих до складу Громадської ради міжнародних експертів.

"Вища рада правосуддя чітко визначила строк для подання кандидатур до ВККС. Рада суддів України у визначений строк номінувала нам трьох кандидатів. Отже, конкурс стартував і певні етапи відбулися. Що стосується міжнародних організацій, то такими не надані пропозиції станом на сьогодні", - сказала Світлана Шелест.

У визначений законом строк ВПР звернулась до Ради Європи, Європейського Союзу, Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD) з пропозицією надати своїх кандидатур, проте відповіді від них так і не отримала.

Член ВРП зазначила, аби надати міжнародних організаціям право формування міжнародної квоти, Вища рада правосуддя вирішила продовжити термін номінування кандидатів до складу конкурсної комісії.

"Вища рада правосуддя ухвалила рішення і внесла зміни до положення в частині, що дозволяють продовжити строк отримання цих пропозицій, оскільки ми маємо намір звернутися до всіх міжнародних організацій, з якими Україна має угоди у сфері запобігання корупції. Станом на момент формування ГРМЕ таких організацій було 14. У вересні 2018 року їхній перелік надало Міністерство закордонних справ. Станом на сьогодні їх 12. Я можу констатувати, що Вищою радою правосуддя вжиті всі заходи, щоб ефективно у спосіб, встановлений законом, сформувати конкурсну комісію, оскільки для нас є нагальним і важливим створення ВККС", - повідомила вона.

Світлана Шелест також підкреслила, що ВРП не має повноважень впливати на міжнародні організації, і вони не несуть жодної відповідальності за невиконання цієї вимоги закону про участь у конкурсній комісії. При цьому член ВРП категорично виключила версії про те, що позиція міжнародних партнерів свідчить про недовіру до української судової влади і нагадала про заяви європейських інституцій, які висловлювали застереження на етапі прийняття законопроекту №1008 і своєї участі у конкурсній комісії.

Нагадаємо, 7 листопада 2019 року набрав чинності закон України № 193-IX "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". За ним формуванням нової ВККС займається Вища рада правосуддя. Проте, міжнародні організації і досі не подали своїх кандидатур до складу конкурсної комісії, яка створена як допоміжний орган ВРП для проведення конкурсу до нової ВККС.

Посольства Канади і місія Європейського Союзу у вересні 2019 року поширили публічну позицію із критикою законопроекту №1008. У тексті заяви дипломати зауважили, "міжнародні організації не повинні обмежуватися у праві номінувати міжнародних експертів з-поза меж ГРМЕ". Також було рекомендовано розширити терміни залучення міжнародних експертів, щоб дозволити визначення підходящих і доступних кандидатів.