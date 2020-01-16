Мер Миколаєва Сенкевич назвав дії ОГПУ щодо арешту заводу "Океан" "ударом від власної країни"

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич звернувся до Президента України Володимира Зеленського та керівництва Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора (ОГПУ) із проханням припинити тиск на Миколаївський суднобудівний завод (МСЗ) "Океан".

Про це Сенкевич написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, чиновники високого рангу при візитах до Миколаєва завжди з жалем висловлювалися щодо стану суднобудівних підприємств міста. Тепер, коли у одного з цих підприємств - МСЗ "Океан" - з приходом нового інвестора з'явилися шанси подолати наслідки затяжної процедури банкрутства держава, в особі Офісу Генерального прокурора, ініціюванням арешту майна "завдала удару" по підприємству.

На думку мера Миколаєва, дії державних органів завдають непоправної шкоди репутації країни перед іноземними замовниками та інвесторами.

"Виходить, що одна державна рука говорить - робіть все, щоб бізнес працював та зростав, а друга паралельно робить все, щоб цей бізнес знищити, поводиться гірше ворога. Як можна працювати й щось робити в таких умовах?" - зазначив Сенкевич.

Мер також пообіцяв зустрітися з миколаївськими нардепами від партії "Слуга народу" і попросити їх втрутитися в цю ситуацію.

У свою чергу народний депутат України VIII скликання Борис Козир на своїй сторінці в Facebook закликав депутатів Миколаївської обласної і міської рад скликати позачергові сесії для термінового звернення до Офісу Президента, Офісу Прокурора, до глави СБУ з вимогою негайно втрутитися в ситуацію що склалася навколо суднобудівного заводу "Океан ".

"Вважаю, що таке безвідповідальне ставлення вищих осіб держави до захисту інтересів бізнесу неприпустимо. Ми всі доклали дуже багато зусиль, щоб суднобудівний завод запрацював, щоб стратегічно важливе для держави підприємство почало розвиватися, щоб наші рідні суднобудівники повернулися додому й відродили славу нашого краю. Зупинка заводу - це надзвичайна подія для Миколаєва, для області та країни в цілому. Цього допустити не можна!" - зазначив Козир.

Як повідомлялося 14 січня, Офіс Генерального прокурора України повідомив про те, що Печерський районний суд м. Києва за клопотанням прокуратури заарештував майновий комплекс ліквідованого Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" з метою "збереження майна цього стратегічного для держави підприємства і запобігання подальших спроб його незаконного відчуження".

Власник Миколаївського суднобудівного заводу "Океан", бізнесмен Василь Капацина звернувся до генерального прокурора України Руслану Рябошапка в зв'язку з ситуацією, що склалася через рішення суду про арешт майна підприємства. На думку бізнесмена, це рішення є спецоперацією спецслужб держави-агресора, а ОГПУ ввели в оману й використовували з метою знищення стратегічного для України заводу.