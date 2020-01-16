Техніка іншого рівня: медики Одеської області про проект "200 швидких для України"

Кам'янка – одне з найвіддаленіших сіл в Ізмаїльському районі Одеської області. На допомогу місцевим пацієнтам бригада медиків виїжджає з обласного центру. Шлях не близький, але рахунок часто йде на секунди. Особливо коли у пацієнта проблеми з серцем. Ситуація змінилася завдяки сучасній "реанімації на колесах", яку лікарі отримали за проєктом "200 швидких для України" Фонду Ріната Ахметова.

"Тепер нам нічого не потрібно робити вручну, адже техніка зовсім іншого рівня. У разі блокади або брадикардії можемо підключити кардиостимуляцію і вже безпечно везти пацієнта не зважаючи на кілометраж. Дуже важливий для нас хороший автомобіль і доїжджає швидше", – розповів фельдшер з 20-річним стажем Анатолій Кірвус.

Проєкт "200 швидких для України» реалізується з ініціативи президента Володимира Зеленського та за особистим рішенням засновника Фонду Ріната Ахметова.

"Дякую Вам за успішну реалізацію першого в історії нашої країни благодійного проєкту – передачу 200 сучасних автомобілів швидкої медичної допомоги для медустанов і об'єднань територіальних громад. Цей унікальний масштабний соціальний проєкт пройшов на високому професійному рівні, з відкритим серцем і щирою душею. Адже життя і здоров'я людей – найцінніше. Життя і здоров'я дітей – безцінне", – зазначив президент Володимир Зеленський в листі подяки, надісланому на адресу Фонду Ріната Ахметова.

Вперше за 28 років незалежності країни Рінат Ахметов – єдиний благодійник, який передав медикам таку кількість суперсучасних машин швидкої допомоги.