Рейдери Микитася звинуватили міністра юстиції Малюську в непрофесіоналізмі, - ЗМІ

Рейдери скандального екс-глави "Укрбуду" Максима Микитася, які намагалися захопити контроль над "Київметробудом", звинуватили міністра юстиції Дениса Малюську в непрофесіоналізмі. Відповідні заяви вони зробили на прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна", пише "РБК-Україна".

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У прес-конференції взяли участь Олег Токарев, голова спостережної ради "Київметробуду", Євген Шатайкін, головний інженер будівництво метро на Виноградар і Михайло Ілляшев, керуючий партнер юридичної фірми "Ільяшев і Партнери". Раніше ЗМІ повідомляли, що за рейдерами стоїть Микитась Максим.

Учасники прес-конференції відкрито засумнівалися в компетенції та професіоналізм Дениса Малюськи. Нагадаємо, 28 грудня міністр юстиції заявив, що рейдерська атака на "Київметробуд" була відбита і пообіцяв не допустити повторних спроб захоплення підприємства. А антирейдерська комісія при Мін'юсті визнала внесення даних про призначення рейдерами Алекандра Метелиці гендиректором "Київметробуду", незаконним.

"Рішення комісії при Мін'юсті – це точка зору окремих осіб міністерства, це їх приватна точка зору. Законно чи незаконно рішення акціонерів може визначити тільки суд", – заявив Михайло Ілляшев, поставивши під питання компетенцію і повноваження комісії і самого міністра.

За словами Ільяшева, комісія при Мін'юсті прийняла таке рішення з певних "технічних помилок", допущені нотаріусом.

"Нотаріус допустив технічні помилки. Тому рішення було анульовано міністерством. Але ми знову подали документи на внесення в реєстр юридично. Міністр нічого не анулював, ніяких рішення спостережної ради "Київметробуду" він не скасовував. Він і не міг зробити, адже у нього немає таких повноважень", –сказав він.

На питання, чому Малюська назвав Токарєва, Метелицю, Ільяшева рейдерами, учасники прес-конференції відповісти не змогли, як і на пряме запитання про свій зв'язок з Микитасем.

Нагадаємо, що 17 грудня рейдери провели незаконні збори акціонерів, де спробували змінити склад спостережної ради "Київметробуду" і призначить свого керівника. Але комісія прим Міністерстві юстиції назвала такі дії "серйозним порушенням і кричущим фактом" і це рішення скасувала.