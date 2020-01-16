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16 січня 2020, четвер, 15:38 198
Фінанси 2020-01-16T16:00:02+02:00
Українські Новини
Верланов повідомив про переатестацію всіх співробітників податкової

Верланов повідомив про переатестацію всіх співробітників податкової

Павло Твердохліб
Сергій Верланов, ДПС України, переатестація
Сергій Верланов. Фото: прес-служба
Сергій Верланов. Фото: прес-служба

У Державній податковій службі немає місця для тих, хто розглядає свою посаду як засіб для отримання хабарів та зловживань. Кожні такі прояви будуть жорстко викорінюватися.

Про це повідомив голова ДПС Сергій Верланов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Рішуча боротьба з корупцією – одне з головних завдань, яке було поставлено перед кожним податківцем з моменту, коли я очолив новостворену ДПС. Ми створюємо нову податкову, яка стане зручним сервісом для платників податків. Прояви зловживань та корупційних дій вже отримують жорстку оцінку та покарання. Якщо хтось з чиновників не усвідомив - правила гри змінилися. Так як раніше, більше не буде. Ми очистимо ряди служби від тих, хто ганьбить звання податківця, та розглядає свою посаду лише як місце для хабарів", - заявив Верланов.

Голова ДПС підкреслив, що у співпраці з правоохоронцями буде проводитися ретельна робота з очищення служби від хабарників.

"Разом з правоохоронцями, антикорупційними органами ми будемо наполегливо викорінювати це ганебне явище, що роз‘їдає країну вже багато років та не дає рухатися уперед. Зокрема, ми разом із Службою безпеки України, знищуємо старі схеми по несанкціонованим діям із службовою інформацією, у тому числі в ІТ-системах. Податкова і надалі буде надавати будь-яку допомогу всім правоохоронним органам у виявленні корупційних проявів та проведенні необхідних слідчих дій", - наголосив Верланов.

На його думку, через корупційний скандал в Одесі виникли серйозні репутаційні загрози для всіх співробітників податкової. Він вважає, що необхідно своєю сумлінною роботою донести до людей, що в податковій працює багато порядних людей. Він розповів також про заходи, що втілює податкова для запобігання корупційних дій.

"Ми вже розпочали роботу над розробленням плану переатестації всіх співробітників податкової, який має бути поданий на розгляд Кабміну у двотижневий термін. Ми будемо й надалі моніторити будь-які підозри на корупційні дії, відпрацьовувати сигнали від платників податків щодо вимагання хабарів від будь-яких посадових осіб ДПС. З цією метою створюється гаряча антикорупційна лінія, де кожен, хто має інформацію про незаконні дії співробітників податкової, зможе поінформувати про відомі йому факти. Жоден винний в корупції не піде безкарним", - повідомив Верланов.

Також голова ДПС пообіцяв оперативно повідомляти про результати цієї роботи.

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