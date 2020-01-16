Опозиція не допустить ухвалення закону про ринок землі без референдуму, – Бойко

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що опозиція не допустить ухвалення закону про ринок землі без проведення попереднього всеукраїнського референдуму з даного питання.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Бойко підкреслив, що позиція фракції ОПЗЖ не змінилася: земельне питання має вирішити лише український народ. Тому прийняття закону про продаж землі може відбутися після проведення Всеукраїнського референдуму - і фракція буде на цьому наполягати.

Парламентська більшість врешті визнала, що саме "Опозиційна платформа - За життя" є найбільш принциповим опонентом у питанні прийняття нового земельного законодавства. Ми подали до документу 3,5 тис. правок і будемо боротися за кожну нашу пропозицію під час дискусій у робочій групі зі "слугами народу". Ми бачимо таку послідовність дій: у законопроекті мають бути враховані всі важливі для земельного питання правки, суть закону потрібно пояснити людям, потім винести його на референдум. Якщо народ скаже "так" – тоді можна його приймати у парламенті. Все інше – це маніпуляції від "слуг народу", які виконують завдання міжнародних фінансових спекулянтів. Іншої позиції у нас не буде", – підкреслив політик.

Бойко додав, що ОПЗЖ вже захистила українську землю і зірвала план влади по її розпродажу з 1 січня 2020 року.