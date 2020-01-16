Бойко вимагає відставки "профана" Гончарука

"Уряд має піти у відставку - кожен день його перебування при владі поглиблює економічну кризу в країні." Про це Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив журналістам в кулуарах Верховної Ради в четвер, 16 січня, інформує портал zagittya.com.ua.

Він підкреслив, що економічна політика уряду веде до катастрофи. "Колосальний недобір у бюджет наприкінці минулого року (понад 55 млрд грн., - ред.), - це наслідок непрофесійності та легковажність членів уряду. Масового характеру набули такі явища, як невиплата зарплат вчителям і лікарям, затримка субвенцій, затримка виплат на інфраструктурні проекти, які життєво важливі для країни і регіонів. І якщо прем'єр-міністр "профан", як він сказав про себе, то йому потрібно йти у відставку", - зазначив опозиційний політик.

За його словами, уряд було сформовано з випадкових людей, і сьогодні країна пожинає плоди непрофесійності нинішнього Кабміну.

"Люди живуть все гірше і гірше і не розуміють, що робить уряд. Країна котиться в економічну прірву. Уряд має піти у відставку, тому що кожен день його перебування при владі поглиблює економічну кризу в країні. Ми втрачаємо робочі місця - втрачаємо шахтарів, втрачаємо сталеварів, втрачаємо машинобудівників, втрачаємо хороших фахівців. Люди виїжджають з країни, і це буде продовжуватися до тих пір, поки такі горе-керівники будуть керувати країною", - сказав Юрій Бойко.

На цьому тлі особливо цинічно, за його словами, виглядають заробітні плати, які призначають собі ТОП-чиновники.

"Те, що на тлі економічних провалів міністри намагаються підвищити собі зарплати - це ганьба. Ми проти підняття зарплат урядовим чиновникам, депутатам, тому що країна живе бідно. У цих міністрів, які, проваливши економічну політику, відправивши людей за кордон на заробітки, намагаються підняти собі зарплати, ні совісті", - наголосив Співголова фракції опозиціонерів.