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16 січня 2020, четвер, 13:18 176
Кабмін 2020-01-16T13:45:02+02:00
Українські Новини
У Кабміні готуються до "ритуальної" заміни кількох міністрів, – Кошкіна

У Кабміні готуються до "ритуальної" заміни кількох міністрів, – Кошкіна

Павло Твердохліб
Соня Кошкіна, Кабмін, Відставка міністра
Соня Кошкіна. Фото: detector.media
Соня Кошкіна. Фото: detector.media

Журналіст Соня Кошкіна підтвердила інформацію про те, що у Кабінеті Міністрів України очікується кадрова ротація – кількох міністрів можуть відправити у відставку. У засобах масової інформації (ЗМІ) повідомлялося, що першим планують звільнити міністра розвитку громад і територій Альону Бабак.

Як написала Кошкіна у своєму Telegram-каналі, після скандалу з "прослушкою", прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку, але таке рішення поки не прийнято.

"Поміняти-то й не проти, от тільки на кого? Так, сеанс залякування/упокорення. Але ось кілька міністрів на вихід дійсно готують - ритуальними жертвами", - написала журналіст.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що першою втратити портфель в Кабміні може міністр розвитку громад і територій Альона Бабак - роботу міністра оцінюють як незадовільну. Журналісти відзначають, що замість того, щоб зосередитися на основних повноваженнях відомства - децентралізації, Бабак більшою мірою займалася будівельною сферою.

Зокрема, Бабак намагалася призначити своїм заступником колишнього голову Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України - Олексія Кудрявцева, якого раніше звільнили з відомства через скандал із підробленим дипломом Технічного університету Молдови. А пізніше Бабак намагалася зберегти на посаді колишнього виконуючого обов'язки голови ДАБІ Олександра Строкача, якого пов'язують з Кудрявцевим, знівелювавши результати конкурсу на посаду голови ДАБІ.

Ще однією причиною звільнення Бабак інсайдери називають те, що "міністр часто змішує роботу та особисті стосунки".

Ще одним претендентом "на виліт" з Кабміну називають міністра економічного розвитку Тимофія Мілованова. Видання зазначило, що "Мілованову пощастило більше: через потужну підтримку з боку президента Володимира Зеленського його звільнення можуть зняти з порядку".

Нагадаємо, раніше в мережі Інтернет опублікували записи "прослушки" Гончарука. Після цього в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Гончарук написав заяву про звільнення з посади прем'єр-міністра за власним бажанням.

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