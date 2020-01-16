В Миргороді місцеві активісти пікетували районний суд

В Миргородському районі місцева голова суду Валентина Куцин за декілька років перетворила місцевий районний суд в будинок продажу судових справ, інформує портал poltava.to.

Майже всі протоколи по ст. 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) залишилися на користь водіїв. На запитання активістів: "Чому не притягнутий жоден водій до адміністративного покарання?" представниця суду відповіла наступне:

- Особа вважається невинуватою у вчиненні адмінправопорушення, якщо співробітники поліції порушили процедури огляду на стан сп’яніння та складення протоколу про адмінправопорушення.

Невже, усі 81 адмінпротокол складений з порушеннями?

- Майже в усіх цих справах адвокатом у порушників є чоловік Голови суду. Невже на прямий конфлікт інтересів ні у кого не виникає запитань? - заявляє активіст Євгеній Хрустальов.

Цікавим фактом є також розміщення адвокатського офісу, поряд з будівлею районного суду, де працює чоловік Куцин.

Також активісти наводили факти незаконного збагачення родини голови суду. Адже по деклараціям чоловіка, він не отримує прибутків з адвокатської діяльності. Хоча родина будує маєтки, має сільськогосподарські землі та декілька преміальних автівок.

Активісти будуть звертатися до правоохоронних та антикорупційних органів, а також в Офіс Президента щодо перевірки наданої інформації.