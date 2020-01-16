підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
16 січня 2020, четвер, 13:21 361 Фото
Суспільство 2020-01-16T14:00:02+02:00
Українські Новини
В Миргороді місцеві активісти пікетували районний суд

В Миргороді місцеві активісти пікетували районний суд

Павло Твердохліб
Суд, Порушення правил дорожнього руху, Пияцтво, Активісти, пікет

В Миргородському районі місцева голова суду Валентина Куцин за декілька років перетворила місцевий районний суд в будинок продажу судових справ, інформує портал poltava.to.

Майже всі протоколи по ст. 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) залишилися на користь водіїв. На запитання активістів: "Чому не притягнутий жоден водій до адміністративного покарання?" представниця суду відповіла наступне:

- Особа вважається невинуватою у вчиненні адмінправопорушення, якщо співробітники поліції порушили процедури огляду на стан сп’яніння та складення протоколу про адмінправопорушення.

Невже, усі 81 адмінпротокол складений з порушеннями?

- Майже в усіх цих справах адвокатом у порушників є чоловік Голови суду. Невже на прямий конфлікт інтересів ні у кого не виникає запитань? - заявляє активіст Євгеній Хрустальов.

Цікавим фактом є також розміщення адвокатського офісу, поряд з будівлею районного суду, де працює чоловік Куцин.

Також активісти наводили факти незаконного збагачення родини голови суду. Адже по деклараціям чоловіка, він не отримує прибутків з адвокатської діяльності. Хоча родина будує маєтки, має сільськогосподарські землі та декілька преміальних автівок.

Активісти будуть звертатися до правоохоронних та антикорупційних органів, а також в Офіс Президента щодо перевірки наданої інформації.

Більше новин про: Суд Порушення правил дорожнього руху Пияцтво Активісти пікет

Зеленський вирішив відкликати з Ради проект змін до Конституції щодо децентралізації
Рада в першому читанні проголосувала за легалізацію грального бізнесу
Новини
Тимошенко виступає за зміну влади через некомпетентність 14:11
ОПЗЖ зареєструвала в Раді постанову про зменшення зарплати депутатів 13:43
Бородянський отримав 113 тисяч гривень зарплати, його заступники - вдвічі більше 13:43
У 2019 "Укрзалізниця" замінила 210 тис. комплектів постільної білизни 13:41
Бойко вимагає відставки "профана" Гончарука 13:33
більше новин
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 16:05
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Садиба Януковича. Фото: Страна
Янукович і його співмешканка в Сочі будують нове "Межигір'я" і крадуть воду у місцевих жителів, - ЗМІ 11:44
більше новин
Міністр Коляда виписала собі премію 80 тис. гривень, матеріальна допомога - 20 тис. і ще 20 тис. оздоровчих 18:18 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
В Кабміні встановили 200-відсоткові премії для топ-чиновників 13:20
більше новин
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok