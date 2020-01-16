Амирханян зірвав контракт і увірвався в Одеський САД, - Укравтодор

Такий, що перебуває під слідством фактичний власник компаній "Полтавабудцентр" і "Дорлідер" Араік Амірханян разом зі своєю охороною увірвався в будівлю Служби автомобільних доріг (САД) Одеської області. Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

Як відзначають в дорожньому відомстві, Амірханян зламав шлагбаум і заїхав на територію САДу на своєму авто. Після чого увірвався в саму будівлю, заблокувавши при цьому роботу держоргану.

За словами Араїка Амірханяна, його дії були викликані тим, що Служба автомобільних доріг в Одеській області розірвала з його компанією "Дорлідер" контракт на ремонт дороги Р-55 "Одеса-Вознесенськ" (ділянка 86-106 км).

У свою чергу, заступник начальника САД Одеської області Дмитро Рибалка відзначив, що компанія Амірханяна займалася виключно укладанням асфальту, одночасно "поклавши" на менш прибуткові види робіт, таких, як організація елементів безпеки дорожнього руху.

"Договір на те й договір, щоб виконувати його на 100% і при цьому в чітко встановлені терміни і потім після закінчення робіт нести відповідальність в рамках гарантійних зобов'язань. Робити тільки асфальт - залишаючи об'єкт не зданими в експлуатацію. Вам подобається дорога без дорожніх знаків, розмітки і зі свинороєм на узбіччях?", - написав Дмитро Рибалка в коментарях до посту на Фейсбуці "Укравтодору".

Це не перший напад Араїка Амірханяна і його поплічників на САД Одеської області. Минулої весни Амірханян разом з вісьмома найнятими в Києві озброєними бойовиками увірвалися в будівлю САДу і були заарештовані спецпризначенцями Нацполіціі. Однак уже через кілька днів Амірханян вийшов на свободу під заставу в 20 мільйонів гривень.

Крім того, 29 жовтня минулого року Араік Амірханян разом зі своїм угрупованням штурмував і Службу автомобільних доріг в Миколаївській області. Тоді одіозний бізнесмен представився співробітником Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Амірханян шукав виконуючого обов'язки начальника САД Андрія Кристенка і, не знайшовши його на робочому місці, погрожував співробітникам держустанови.

У минулому році Амірханяна також затримувала Служба безпеки України. Бізнесмена заарештували в будівлі Антимонопольного комітету України. Йому інкримінували фінансування насильницької зміни і повалення конституційного ладу країни. Як було встановлено в рамках розслідування, Амірханян через підконтрольні підприємства перевів на рахунки так званих "митних" органів окупаційної адміністрації півострова Крим понад 4 млн російських рублів. Бізнесмену загрожувало до 12 років в'язниці.

Араїка Амірханяна не в перший раз підозрюють у порушенні закону. У 2015 році бізнесмен особисто керував нападом своїх охоронців на керівника "Укравтодору" Андрія Батищева в його робочому кабінеті. А до того застосував фізичну силу до новопризначеного голови Служби автомобільних доріг в Миколаївській області, який відмовився приймати акти виконаних робіт через безліч питань до якості їх виконання. Крім цього, підконтрольні Амірханяну компанії "БК" Дорлідер "і СПМК-17 ухилилися від сплати податків в сумі понад 5 млн грн, за фактом чого порушено кримінальну справу.

Як писали ЗМІ, людей з угрупування Араїка Амірханяна і його самого також підозрюють в спробі підпалу приміщень заводу білоруської компанії "Будівельно-монтажний трест №8".