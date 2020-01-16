Консультувати претендентів на будівельну ліцензію мають не в ДАБІ, а в ЦНАП, - Костенко

З метою уникнення корупційних ризиків в.о. Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олена Костенко скасовує проведення в ДАБІ щотижневого консультування з питань ліцензування, інформує портал dabi.gov.ua.

"Консультації з приводу отримання ліцензій на забудову здійснювали фахівці Управління ліцензування, обстеження та паспортизації, які в процесі відповідні ліцензії приймали на розгляд, проводили їх оформлення та погоджували", - зазначила в.о. Голови ДАБІ.

Консультування з питань ліцензування були запроваджені раніше з метою забезпечення супроводження процесу ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів. Проте, на думку Олени Костенко, практика, коли ті, хто розглядають документи на отримання будівельної ліцензії і видають її, одночасно і допомагають готувати самі документи, створює небезпеку отримання неправомірної вигоди.

Олена Костенко зауважила, що обізнаність та доступ до інформації у питаннях отримання ліцензування для громадян є важливим фактором налагодження будівельної галузі в Україні. Найближчим часом буде організовано консультації з різних питань в Центрах надання адміністративних послуг, де представник ДАБІ, не пов’язаний з відділом ліцензування, і буде консультувати громадян, зокрема, й щодо оформлення відповідних ліцензій.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України 24 грудня призначив Олену Костенко першим заступником голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України, а 27 грудня на Костенко було покладено виконання обов’язків голови ДАБІ.