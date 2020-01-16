Тігіпко купив виробничі потужності "Полтавахіммашу"

Група "ТАС" купила головний виробничий корпус виробника великогабаритного емальованого обладнання і вагонів заводу "Полтавахіммаш".

Про це йдеться в повідомленні групи "ТАС", передають Українські Новини.

"Група "ТАС" на торгах СЕТАМ ("Система електронних торгів арештованим майном") придбала головний виробничий корпус загальною площею понад 56,5 тисячі квадратних метрів, що раніше належав підприємству "Полтавахіммаш", а також отримала право власності на цю нерухомість. Вартість придбання становить 36,04 млн грн", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, група "ТАС" планує спрямовувати додаткові інвестиції в подальший розвиток підприємства.

Перш за все йдеться про модернізацію його виробництва відповідно до сучасних стандартів, розширення номенклатури продукції і відкритті нових ринків збуту.

У повідомленні наголошується, що придбання виробничої нерухомості "Полтавахіммашу" відповідає стратегії активного розвитку промислового сектору Групи "ТАС" і спрямована перш за все на відновлення і розвиток виробництва вітчизняних залізничних і автомобільних цистерн, які необхідні українському бізнесу для перевезення виготовленої продукції як усередині країни, так і на експорт.

Як повідомляли Українські Новини, Майно "Полтавахиммаша" виставлено на торги

Завод "Полтавахіммаш" виробляє газові вагони-цистерни, металоконструкції, технологічне обладнання для хімічної та нафтохімічної галузей, мікробіологічної, медичної і харчової промисловості для зберігання і переробки розчинів кислот, лугів, солей і харчових розчинів.

Сергій Тігіпко є власником фінансово-промислової групи ТАС.