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16 січня 2020, четвер, 10:30 302
Суспільство 2020-01-16T12:00:03+02:00
Українські Новини
Джек Ма привітав Харківський університет імені Каразіна з 215-річчям

Джек Ма привітав Харківський університет імені Каразіна з 215-річчям

Валерия Драгомирова

Засновник сервісу Alibaba та один із найбагатших людей світу Джек Ма, який на запрошення відомого українського мецената і бізнесмена, власника і президента групи DCH Олександра Ярославського раніше приїжджав у Харків, привітав Харківський національний університет імені Каразіна з 215-річчям. Про це повідомляє прес-служба вузу.

У своєму зверненні китайський мільярдер згадав свій візит і зустріч зі студентами одного із найстаріших університетів світу. І висловив жаль, що в силу своєї зайнятості не зможе особисто бути присутнім на урочистостях, запланованих на 29 січня 2020 р.

"Сердечно вітаю Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна з 215-річчям!. У листопаді минулого року мені пощастило відвідати Ваш чудовий університет, про який залишилися лише приємні спогади. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - один із найстаріших університетів у світі, який за свою більш ніж 200-річну історію досяг значних результатів у галузі природничих, економічних і гуманітарних наук. Сюди приїжджають вчитися студенти з десятків країн світу, багато з них є представниками Китаю. Їхня енергійність, ентузіазм, відкритість, оптимізм і світогляд глибоко вразили мене", - йдеться в листі Джека Ма.

Китайський бізнесмен, який приділяє особливу увагу реформі системи освіти у світі, підкреслив: "Студенти - найважливіше надбання університету. Я вірю, що саме завдяки цим молодим людям, які відрізняються своєю толерантністю і жагою пізнання, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна буде мати довгу історію".

Харківський національний університет ім. Каразіна є одним з кращих вузів України відповідно The Times HigherEducation World University Rankings-2020. Тут навчаються студенти з різних країн світу і, зокрема, потужно розвивається профільний інститут китаїстики.

Олександр Ярославський, який запросив Джека Ма в минулому році в Харків і разом з ним відвідав університет ім. Каразіна, традиційно підтримує цей вуз, входить в наглядову раду, є почесним доктором.
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