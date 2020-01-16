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16 січня 2020, четвер, 10:15 17
Азія 2020-01-16T12:00:03+02:00
Українські Новини
В Індонезії під воду пішли два острови і можуть затонути ще 4

В Індонезії під воду пішли два острови і можуть затонути ще 4

Ольга Фандорина

В індонезійській провінції Південна Суматра повністю пішли під воду два безлюдних острови з-за глобального потепління. Про це повідомляє The Straits Times.

Ці острови були безлюдними. Острів Бетет були частиною національного парку Бербак-Сембиланг.

"Острова Бетет і Гундул, які технічно знаходяться в регенства Баньюасин, пішли під воду і зараз знаходяться на 1-3 м нижче рівня моря", - йдеться в повідомленні.

Також є ймовірність зникнення ще чотири острови, що входять до складу цієї провінції. Зокрема, острів Бурунг вже перебуває на нульовій позначці. Острови Калонг і Салах Нама - приблизно на рівні двох метрів над поверхнею води, острів Крамат - близько 3 м над водою.

Салах Нама все ще заселений, незважаючи на те, що з 1990-х років місцеві жителі поступово почали покидати його, в тому числі через підвищення рівня води.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 23 грудня кількість жертв цунамі в Індонезії виросло до 222.

Раніше МЗС рекомендував українцям утриматися від поїздок до Індонезії з-за цунамі і вулканів.
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