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16 січня 2020, четвер, 09:35 10
Верховна Рада і партії 2020-01-16T10:15:02+02:00
Українські Новини
Влада виштовхує працездатних українців за кордон, - Льовочкін

Влада виштовхує працездатних українців за кордон, - Льовочкін

Тетяна Зотова
Сергій Льовочкін, ОПЗЖ, Опозиційна платформа ‒ За життя, Оплата праці

Політика низьких доходів, яку проводить уряд, у 2020 році продовжить стимулювати виїзд українських громадян на роботу за кордон. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, коментуючи соціальні показники бюджету нинішнього року, інформує портал zagittya.com.ua.

"Мінімальна зарплата в 2019 році склала 4 173 гривні, нинішнього року буде дорівнювати 4 723 гривні. Це, як і раніше, нижче фактичного прожиткового мінімуму для працездатних - 4 797 гривень. Минулого року майже 20% українців отримували зарплату нижче фактичного прожмінімуму і майже дві третини - нижче 10 тисяч гривень. Відсутність стимулів підвищення доходу громадян призведе до того, що нинішнього року відтік робочої сили за кордон продовжиться", - заявив Сергій Льовочкін.

Політик навів дані про те, що в Польщі з 1 січня мінімальна зарплата піднята до 2 тисяч 600 злотих (понад 17,5 тисяч гривень). При цьому польська влада спрощує своє законодавство у частині видачі робочих віз, працевлаштування, навчання та наукової діяльності вихідцям з України, а також розширює гарантії для отримання соцпакету для офіційно працюючих українців. Істотно спрощує доступ українців на свій ринок праці і Німеччина, де доходи ще вище.

"За українських заробітчан бореться влада відразу декількох країн, але не України. Тільки в Польщі працюють 2 мільйони наших громадян, а загальна кількість громадян, що не знайшли вдома гідно оплачуваної роботи, перевищує 4 мільйони. Опозиційна платформа - За життя розробила цілий пакет законопроектів, спрямованих на стимулювання економіки і створення високооплачуваних робочих місць. Українцям потрібно створити такі умови, за яких у них буде бажання і можливість працювати на рідній землі", - підсумував Сергій Льовочкін.

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