Смілянський пояснив "слугам народу" свою гігантську зарплату за допомогою таблички "було-стало"

На засіданні фракції "Слуги народу", де депутати обговорювали тему непомірно величезних зарплат членів Кабміну і інших топ-чиновників, були відсутні міністри, зате був присутній глава "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує портал strana.ua.

Як повідомляє Telegram-канал "Політика Країни", чиновник за допомогою роздрукованої на листочку таблиці мотивував свої гігантські доходи.

Директор "Укрпошти" Смілянський, який намалював собі зарплату в 2,5 рази вище, ніж у президента США Трампа, обґрунтував її зростання на одному листочку, де зобразив табличку "Було" і "Стало", порівнявши показники "Укрпошти" 2016 і 2019 років. Її він і пред'явив на засіданні фракції "Слуга народу".

Судячи з неї, за час його роботи на підприємстві зросли доходи і оплата праці, покращилася інфраструктура, а також вдалося заощадити на закупівлях.