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16 січня 2020, четвер, 08:49 18 Документ
Верховна Рада і партії 2020-01-16T10:00:02+02:00
Українські Новини
Смілянський пояснив "слугам народу" свою гігантську зарплату за допомогою таблички "було-стало"

Смілянський пояснив "слугам народу" свою гігантську зарплату за допомогою таблички "було-стало"

Тимофей Борзенко
Ігор Смілянський, Укрпошта, Верховна Рада України, Депутати Верховної Ради, Зарплата

На засіданні фракції "Слуги народу", де депутати обговорювали тему непомірно величезних зарплат членів Кабміну і інших топ-чиновників, були відсутні міністри, зате був присутній глава "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує портал strana.ua.

Як повідомляє Telegram-канал "Політика Країни", чиновник за допомогою роздрукованої на листочку таблиці мотивував свої гігантські доходи.

Директор "Укрпошти" Смілянський, який намалював собі зарплату в 2,5 рази вище, ніж у президента США Трампа, обґрунтував її зростання на одному листочку, де зобразив табличку "Було" і "Стало", порівнявши показники "Укрпошти" 2016 і 2019 років. Її він і пред'явив на засіданні фракції "Слуга народу".

Судячи з неї, за час його роботи на підприємстві зросли доходи і оплата праці, покращилася інфраструктура, а також вдалося заощадити на закупівлях.

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