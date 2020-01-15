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15 січня 2020, середа, 23:48 9 Доповнено
Кабмін 2020-01-15T23:49:00+02:00
Українські Новини
Ковалів заперечує свою участь в нараді з Гончаруком, запис якої "злили"

Ковалів заперечує свою участь в нараді з Гончаруком, запис якої "злили"

Анна Рудык
Юлія Ковалів, Кабмін, Олексій Гончарук, прослуховування Гончарука
Юлія Ковалів. Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv
Юлія Ковалів. Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv

Заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів заперечує свою участь в нараді з участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука, нібито аудіозапис якої поширюється в Інтернеті.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Я там не була", - сказала Ковалів.

Сьогодні 15 січня в Інтернеті поширено аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку.

Також у нараді приписується участь заступнику голови НБУ Катерині Рожковій і міністру фінансів Оксані Маркаровій.

У другій частині запису з'являється голос, який автори запису приписали Ковалів.

Учасники запису обговорюють як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.

Зазначимо, що НБУ раніше, 16 грудня, опублікував повідомлення про проведену главою уряду нараду.

Також повідомляється, хто був присутній на зустрічі і опубліковані фото.

"В них беруть участь Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, Голова Національного банку України Яків Смолій, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, Міністр фінансів України Оксана Маркарова, члени Правління центробанку, заступники міністрів фінансового і економічного блоку уряду", - йдеться в повідомленні.

Нарада Гончарука. Фото: НБУ/ Нарада Гончарука. Фото: НБУ/Фейсбук

(Новина доповнена подробицями)

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Ковалів написала:

"На плівках, які були поширені сьогодні в соціальних мережах, я вказана як один з учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування".

Вона також зазначила, що якщо ці переговори і були, то вона не знає, ні коли, ні де вона відбувалися.

"Ковалів каже, що не була на нараді з прослушки 16 грудня. Швидше за все її голос переплутали з головним економістом мінфіну Олександрою Бетлій. Вона на фото сидить Маркаровій по ліву руку", - зазначив на своїй сторінці в Facebook журналіст Денис Іванеско.

Як повідомляли Українські Новини, прес-служба Кабінету Міністрів заперечує інформацію, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав у відставку.

Тим часом депутати фракції "Слуга Народу" Максим Бужанський і Олександр Куницький заявили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не прийшов на засідання фракції сьогодні ввечері, куди був запрошений.

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