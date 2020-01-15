Ковалів заперечує свою участь в нараді з Гончаруком, запис якої "злили"

Заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів заперечує свою участь в нараді з участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука, нібито аудіозапис якої поширюється в Інтернеті. Про це вона повідомила Українським Новинам. "Я там не була", - сказала Ковалів. Сьогодні 15 січня в Інтернеті поширено аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку. Також у нараді приписується участь заступнику голови НБУ Катерині Рожковій і міністру фінансів Оксані Маркаровій. У другій частині запису з'являється голос, який автори запису приписали Ковалів. Учасники запису обговорюють як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні. Зазначимо, що НБУ раніше, 16 грудня, опублікував повідомлення про проведену главою уряду нараду. Також повідомляється, хто був присутній на зустрічі і опубліковані фото. "В них беруть участь Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, Голова Національного банку України Яків Смолій, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, Міністр фінансів України Оксана Маркарова, члени Правління центробанку, заступники міністрів фінансового і економічного блоку уряду", - йдеться в повідомленні. Нарада Гончарука. Фото: НБУ\/Фейсбук (Новина доповнена подробицями) На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Ковалів написала: "На плівках, які були поширені сьогодні в соціальних мережах, я вказана як один з учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування". Вона також зазначила, що якщо ці переговори і були, то вона не знає, ні коли, ні де вона відбувалися. "Ковалів каже, що не була на нараді з прослушки 16 грудня. Швидше за все її голос переплутали з головним економістом мінфіну Олександрою Бетлій. Вона на фото сидить Маркаровій по ліву руку", - зазначив на своїй сторінці в Facebook журналіст Денис Іванеско. Як повідомляли Українські Новини, прес-служба Кабінету Міністрів заперечує інформацію, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав у відставку. Тим часом депутати фракції "Слуга Народу" Максим Бужанський і Олександр Куницький заявили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не прийшов на засідання фракції сьогодні ввечері, куди був запрошений.