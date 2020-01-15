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15 січня 2020, середа, 22:11 7
Політика 2020-01-15T22:45:29+02:00
Українські Новини
Гончарук не прийшов на засідання "слуг народу", де на нього чекали питання про відставку

Гончарук не прийшов на засідання "слуг народу", де на нього чекали питання про відставку

Анна Рудык
Олексій Гончарук, Слуга народу, Кабмін
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін

Депутати фракції "Слуга Народу" Максим Бужанський і Олександр Куницький заявили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не прийшов на засідання фракції сьогодні ввечері, куди був запрошений.

Про це вони заявили на відео, розміщеному в телеграм-каналі Pavlovsky News, передають Українські Новини.

Депутати на відео виходять з будівлі Верховної Ради і йдуть по вулиці Грушевського до будівлі Кабміну, щоб, за їх словами знайти Гончарука і задати йому кілька питань.

"Наприклад, що він буде робити після відставки", - сказав Куницький.

У той же час депутати не змогли підтвердити інформацію, що Гончарук написав заяву про відставку і самі депутати хочуть прояснити цю інформацію.

Раніше телеграм-канал "Легітимний" повідомив, що Гончарук нібито написав заяву про відставку, але Президент Володимир Зеленський її поки не підписує.

А на засіданні фракції за його відставку проголосувало лише кілька депутатів, включаючи Бужанського і Олександра Дубинського.

Ще раніше в мережі з'явилося аудіо з нібито записом наради Гончарука з заступником голови НБУ Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою, де приписуваний Гончаруку голос заявив про те, що Зеленський має примітивні уявлення про економіку.

Сьогодні мало відбутися засідання фракції, на якому депутати збиралися обговорити з урядом розміри зарплат і премій міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, прес-служба Кабміну повідомила, що не має ніяких даних про те, чи є справжнім запис з нібито голосом Гончарука, опублікований в ЗМІ. Також у Кабміні спростували чутки про заяву Гончарука про відставку.

Раніше було опубліковано запис, на якому нібито Гончарук стверджує, що у Зеленського примітивне розуміння економічних процесів.

Також депутати стверджували, що замість засідання фракції "Слуги народу" Гончарук поїхав до Зеленському.

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