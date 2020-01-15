Гончарук не прийшов на засідання "слуг народу", де на нього чекали питання про відставку

Депутати фракції "Слуга Народу" Максим Бужанський і Олександр Куницький заявили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук не прийшов на засідання фракції сьогодні ввечері, куди був запрошений.

Про це вони заявили на відео, розміщеному в телеграм-каналі Pavlovsky News, передають Українські Новини.

Депутати на відео виходять з будівлі Верховної Ради і йдуть по вулиці Грушевського до будівлі Кабміну, щоб, за їх словами знайти Гончарука і задати йому кілька питань.

"Наприклад, що він буде робити після відставки", - сказав Куницький.

У той же час депутати не змогли підтвердити інформацію, що Гончарук написав заяву про відставку і самі депутати хочуть прояснити цю інформацію.

Раніше телеграм-канал "Легітимний" повідомив, що Гончарук нібито написав заяву про відставку, але Президент Володимир Зеленський її поки не підписує.

А на засіданні фракції за його відставку проголосувало лише кілька депутатів, включаючи Бужанського і Олександра Дубинського.

Ще раніше в мережі з'явилося аудіо з нібито записом наради Гончарука з заступником голови НБУ Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою, де приписуваний Гончаруку голос заявив про те, що Зеленський має примітивні уявлення про економіку.

Сьогодні мало відбутися засідання фракції, на якому депутати збиралися обговорити з урядом розміри зарплат і премій міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, прес-служба Кабміну повідомила, що не має ніяких даних про те, чи є справжнім запис з нібито голосом Гончарука, опублікований в ЗМІ. Також у Кабміні спростували чутки про заяву Гончарука про відставку.

Раніше було опубліковано запис, на якому нібито Гончарук стверджує, що у Зеленського примітивне розуміння економічних процесів.

Також депутати стверджували, що замість засідання фракції "Слуги народу" Гончарук поїхав до Зеленському.