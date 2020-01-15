У 2014 році Вакарчук при сплаті податків "оцінював" свої гонорари в $2,5 тис. за концерт, – Портнов

Юрист Андрій Портнов заявив, що український співак, а за сумісництвом депутат Верховної Ради України та голова парламентської фракції "Голос" Святослав Вакарчук в 2014 році з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету "оцінював" свої гонорари нібито у 2,5 тис. доларів за 1 концертний виступ.

Про це Портнов повідомив на своєму офіційному веб-сайті.

"Претендуючи на роль морального авторитета нації, герой Майдану і революції, лідер парламентської фракції ("Голос") Вакарчук, закликаючи нас постійно "боронити Вітчізу" і підтримувати армію, через несплату податків опосередковано крав у української армії гроші, які мав заплатити від концертів і корпоративів, а також від продажу дисків та (музичних) альбомів. Фігурант настільки нахабно поводився з державою, що в кінці 90-х взагалі не платив податки, а в 2000 році за рік заплатив всього 90 гривень, в 2001 році - 319 гривень, в 2002 році - 81 гривню, в 2003 році - 383 гривні. А в 2010 році фігурант провів більше 90 концертів і десятки корпоративів у містах Росії, Німеччини та США, сплативши за весь рік до українського бюджету всього 65 тис. гривень", - написав юрист.

За інформацією Портнова, саме у період гострої фази бойових дій на сході України (в період Іловайської трагедії), 26 серпня Вакарчук розважав російських громадян на концертах в Юрмалі (Латвія). Всього голова фракції "Голос" протягом 2014 року дав близько 60 концертів на великих корпоративах.

"Наприклад, Вакарчук відвідав у 2014 році Тель-Авів, Лондон, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Берлін, Прагу, Нюрнберг, Штутгарт, Франкфурт, Варшаву, Вільнюс, Ригу, Кишинів, Львів, Дніпропетровськ, Харків, Київ, Одесу, Алмати, Одесу, знову Лондон, Монреаль, Київ, знову Лондон, Мінськ, Барселону, Рим, Париж, Київ, Майамі, в Києві кілька корпоративів", - перерахував концерти Вакарчука Портнов.

Всі дані про публічні концерти та приватні виступи Вакарчука, як стверджує юрист, почерпнуті з відкритих джерел в Інтернеті - пошукової системи Google, веб-сайту музичної групи "Океан Ельзи", інтернет-енциклопедії "Вікіпедія" та соціальних мереж.

"А в 2015 році, коли українських громадян ховали по всій країні, він (Вакарчук) співав для російських "горілчаних" олігархів у Монако на вечірці", - нагадав Портнов.

Відповідно до даних з декларації про доходи Вакарчука, в 2014 році він сплатив 131 тис. гривень податків (8 500 доларів за тодішнім курсом обміну валюти).

Виходячи з даних про доходи Вакарчука, Портнов зробив найпростіший орієнтовний розрахунок задекларованої вартості 1 концертного виступу артиста: "Ви знаєте, я розділив скільки потрібно було б сплатити за концерт, ну дуже смішно - менше 1 000 доларів коштує концерт Вакарчука з позиції самого Вакарчука".

На думку юриста, подібні розрахунки означають, що Вакарчук не сплачував податки до державного бюджету, отримуючи гонорари готівкою та не декларуючи свій дохід. "Виходить він брав готівкою, "забув" їх оприбуткувати. "Забув" сплатити на соціальні потреби: на медицину, на освіту. Але так, як він моралізує на тематику армії, то він "забув" заплатити українській армії", - підкреслив Портнов.

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На думку юриста, здійснюючи подібні діяння, Вакарчук не має морального права розмірковувати про українську армію, про війну, до чогось закликати. І тим більше не може бути моральним лідером нації.

"Я закликаю Вакарчука скласти свій депутатський мандат. Він не може бути депутатом. А його політична сила не може мати такого лідера. Якщо вона (партія "Голос") не висловить своє ставлення з цього приводу, наша команда буде виходити з того, що вона (партія "Голос") схвалює такі дії свого лідера. Сплачувати податки у всьому світі - це найважливіший обов'язок громадян. Але тут мова йде не про звичайних громадян, а про тих, хто вчить нас усіх з екранів телевізорів. Пан Вакарчук, Ви не повинні й не можете бути депутатом", - підсумував Портнов.

Раніше ЗМІ повідомляли про розміри гонорарів українських артистів за виступи на новорічних корпоративах.