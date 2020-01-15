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15 січня 2020, середа, 17:23 333
Політика 2020-01-15T18:45:02+02:00
Українські Новини
Скандальний еколог Мальований готується очолити Державну екологічну інспекцію

Скандальний еколог Мальований готується очолити Державну екологічну інспекцію

Анна Рудык

Скандально відомий начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований претендує на посаду глави Державної екологічної інспекції. Як повідомляє "Стопкор" відповідну декларацію кандидата Мальований вже подав у НАЗК.

"Відразу ж впадає в очі, що потенційний чиновник категорії А є бездомним. Так, кандидат не задекларував ні житлової нерухомості - ні власної, ні орендованої", - зазначають журналісти.

Якщо вірити декларації, річна зарплата Андрія Мальованого становила в 2018 році 257 000 гривень, дохід його дружини Олени від підприємницької діяльності - майже 650 тис. грн.

Втім, навіть при досить скромних доходах, відсутність даху над головою і наявності двох дітей, яких потрібно годувати, подружжя не відмовило собі в придбанні двох елітних іномарок - позашляховика Volkswagen Touareg 2011 року і кросовера Peugeot 3008 2018 випуску. В іншій декларації - від квітня 2019 - Андрій Мальований вказав Volkswagen Touareg - 2017 випуску, ринкова вартість такого авто становить 1,5-1,8 млн грн.

Олена Мальована володіє 50% капіталу в ТОВ "Будінвестгруп", який фігурує у кримінальній справі №758 / 14602/19. У листопаді цього року Подільський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на самовільно захоплену ТОВ "Будінвестгруп" земельну ділянку, де забудовник без відповідної проектно земельної документації почав будівельні роботи.

Ще одна фірма Олени Мальованої - ТОВ "Сіті Інсайт" - є фігурантом кримінальної справи №591 / 3382/18 пов'язаної з пособництвом хабарникам з Міністерства.

За даними ЗМІ, саме при потуранні Мальованого у КМДА придумали схему для того, щоб приховати від киян варварське знищення понад 1100 га зелених зон.

Згідно з даними системи YouControl, Андрій Мальований мав ще одне місце роботи - деякий час був керівником КП з утримання зелених насаджень Солом'янського району Києва. До речі, це комунальне підприємство фігурує у кримінальній справі про розкрадання бюджетних коштів.

Наявність більш ніж сумнівних зв'язків і епізодів не заважає Малеваному просуватися вгору по кар'єрних сходах на державній службі.

За даними ЗМІ, Державну екологічну інспекцію повинен був очолити Єгор Фірсов (в кінці листопада 2019 Фірсов був призначений в. о. голови Держекоінспекції), але конкурс цілеспрямовано "злили" під Андрія Мальованого. Як прокоментувала в інтерв'ю УНІАН представник парламентської фракції "Слуга народу" Ольга Василевська, в цьому випадку про екологію доведеться забути.
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