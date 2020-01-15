Утеклий міністр оборони Лебедєв продовжує вести успішний бізнес в Україні, - ЗМІ

Утеклий міністр оборони України часів Януковича Павло Лебедєв, який є фігурантом кількох кримінальних справ і оголошений в розшук, продовжує вести успішний бізнес в Україні. Про це йдеться в публікації видання 24.tv.ua.

Більшу частину часу Лебедєв проживає в окупованому Росією Криму, регулярно з'являється в ефірах пропагандистських ЗМІ.

"Втім, політичні погляди не змусили його відмовитися від заробітку на материковій частині України. Тутешній бізнес, як і особняк під Києвом, перейшов до його дочки Олени Лебедєвої. Активи сім'ї Лебедєвих об'єдналися в AurumGroup. Цілий ряд промислових, хімічних, машинобудівних, інжинерингових та інших підприємств. У їх числі, наприклад, "Свеський насосний завод", який починаючи з 2015 року експортував на федеральні підприємства ВПК Росії обладнання на суму майже 200 млн рублів", - йдеться в статті.

Олена Лебедєва

Однак поставки обладнання для оборонного комплексу країни-агресора, далеко не єдиний злочин вчинений сімейством Лебедєвих в Україні.

Як з'ясували журналісти, сьогодні діяльність підконтрольного Лебедєву Криворізького дизельного заводу загрожує Україні і сотням її громадян техногенною катастрофою. Під час перевірок в 2018 і 2019 роках перевірки виявили численні порушення пожежної та техногенної безпеки на заводі. При цьому, незважаючи на судові заборони підприємство продовжує роботу.

"І поки триває війна на Донбасі, сім'я Лебедєвих продовжує заробляти і примножувати свої активи. Топ-чиновник, підозрюваного в корупції і причетності до масових вбивств на Майдані, не просто втік з країни на окуповану територію, але і зберіг кожен зі своїх бізнес-активів", - йдеться в статті.