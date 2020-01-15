В Одесі обласного прокурора підозрюють у зв'язках з криміналітетом, – ЗМІ

Більше 2 років мешканці смт. Великодолинське (Овідіопольський район, Одеська область) намагаються припинити незаконну та екологічно небезпечну діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Агро-Долина". Слід зазначити, елеватор під виглядом складських приміщень, що загрожує здоров'ю і нормальному проживанню мешканців селища, з'явився близько 5 років тому. Виробничий пил покривав будинки, осідав у легенях, проникав в оселі, шум елеваторів не припинявся ані вдень, ані вночі, підприємство розросталося, отримало новий "дах", і з новою силою і безкарністю травило місцеве населення.

Про це повідомив веб-сайт Ua.info.

Місцеві мешканці почали писати скарги до усіх інстанцій. Але на їх скарги, як поліцейське, так і місцеве керівництво не звертало жодної уваги. Тоді мешканці селища звернулися за допомогою до громадської організації "Рада громадської безпеки" ("РГБ").

Ще в 2018 році було встановлено офіційно, що ТОВ "Агро-Долина" не має дозвільних документів в сфері екології та природокористування, видачу яких здійснює обласний департамент екології та природних ресурсів: дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, висновок державної екологічної експертизи, висновок з оцінки впливу на навколишнє середовище, дозвіл на спецводокористування.

За цей час з ініціативи громадян і за підтримки активістів, в судах виграно 2 справи за позовами, що були подані департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області, а також 2 апеляції.

Здавалося б, мешканці селища могли б зітхнути спокійно. Але виявилося, що за наявності 4 судових рішень, підприємство з визнаними судом порушеннями господарської та фінансової діяльності продовжує проводити агрогеноцід, і все завдяки "кришування" якогось "бізнесмена" Халіда Мусаєва, якого пов'язують із низкою корупціонерів в погонах.

Протягом 2019 року державні перевіряючі жодного разу не були допущені на територію підприємства для проведення перевірки. Навіть за підтримки активістів "РГБ", не вдалося переконати керівництво допустити перевіряючих безпосередньо на територію підприємства. Поліція кожного разу лише спостерігати за процесом.

Не звернули увагу правоохоронці й на збройний напад після однієї з акцій протесту на лідера "РГБ" Марка Гордієнка. Заява, свідчення й докази є у наявності в достатній кількості. Активісти громадської організації, мешканці селища стали писати скарги вже новому поліцейському і прокурорському керівництву. Але, за дивним збігом обставин, замість відкриття кримінальної справи, тепер уже новий прокурор області Максим Вихор відкриває кримінальну справу проти Марка Гордієнка. Ту ж справу, яка за недоведеністю фактів була закрита ще 2 роки тому.

У той же час ТОВ "Агро-Долина" спокійно продовжує свою злочинну діяльність, а мешканці селища продовжують страждати від роботи елеваторів. Коли припиниться це свавілля, незрозуміло. Можливо у справу все ж втрутиться генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, на ім'я якого знедолені жителі Великодолинське написали чергове звернення.