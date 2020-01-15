підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
15 січня 2020, середа, 15:04 242
Політика 2020-01-15T17:15:03+02:00
Українські Новини
НАБУ очолює чоловік визнаний винним у корупції, - Портнов

НАБУ очолює чоловік визнаний винним у корупції, - Портнов

Ярина Вацяк

Юрист Андрій Портнов закликав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника прокоментувати рішення суду, яким керівник відомства визнаний винним в скоєнні корупційного правопорушення. Про це передає "РБК-Україна" з посиланням на інтерв'ю Андрія Портнова телеканалу НАШ.

"НАБУ очолює людина визнана винною в корупції. Рішення по ньому (Артему Ситнику - ред.) вже вступило в законну силу. Він офіційно є корупціонером. Національне агентство з протидії корупції внесло його до реєстру корупціонерів. А він продовжує керувати (НАБУ - ред. ). Сам фігурант нічого не коментує. Ну вийшов би і зробив заяву: "це не я був. це судова помилка, це неправильний суд, неправильні бджоли, неправильний мед. Уже кілька місяців він не коментує", - заявив Портнов.

Також Андрій Портнов здивувався, чому рішення про притягнення до відповідальності Артема Ситника за вчинення корупційного правопорушення не коментують антикорупційні активісти.

"Активісти, які підтримували НАБУ, різко замовкли. Ніяк це не коментують. Хоча в будь-який інший ситуації, звичайно, вони були б на всіх телевізійних екранах", - стверджує Портнов.

Крім того, Портнов додав, що не розуміє, чому президент України Володимир Зеленський не приймає рішення щодо Артема Ситника.

"Мені незрозуміла позиція президента України. Як може в державі бути така ситуація, де корупціонер очолює головний антикорупційний орган? У глави держави є всі повноваження відповідно до закону про НАБУ підписати указ про звільнення Ситника з посади", - заявив Портнов.

Нагадаємо, 13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України винним у корупційному правопорушенні за незадекларований відпочинок в мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області.

Артему Ситнику присудили штраф у розмірі 3400 грн і внесли до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупційними правопорушення.

 
Новини
Утеклий міністр оборони Лебедєв продовжує вести успішний бізнес в Україні, - ЗМІ 16:52
Україна визначила 3 ділянки для розведення на Донбасі, - Зеленський 16:48
Рубль обвалився після новин про відставку уряду РФ 16:40
Офіс генпрокурора закликає Кабмін реформувати кримінально-виконавчу медицину 16:31
Грицак задекларував годинник Rolex і елітний позашляховик 16:24
більше новин
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 16:05
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
більше новин
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Найєм пояснив, що отримав 300 тисяч гривень в "Укроборонпромі" "за волонтерство" 11:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok