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15 січня 2020, середа, 14:49 5 Відео
Судова влада 2020-01-15T14:49:02+02:00
Українські Новини
Суд не є структурним підрозділом Генеральної прокуратури, - Дячук

Суд не є структурним підрозділом Генеральної прокуратури, - Дячук

Сергій Паламаренко
Святошинський районний суд Києва, Суд, Офіс генерального прокурора, Генеральна прокуратура України, Сергій Дячук

Суддя Святошинського районного суду Києва Сергій Дячук, головуючий у справі екс-співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких обвинувачують у причетності до вбивств учасників масових акцій протесту на вул. Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року, виявив невдоволення коментарями Генеральної прокуратури щодо перспектив судового процесу, інформує портал sud.ua.

Нагадаємо, 28 грудня на сайті тоді ще Генеральної прокуратури з'явилося повідомлення, в якому говорилося, що, незважаючи на зміну 28 грудня Київським апеляційним судом запобіжного заходу екс-співробітникам "Беркута", яких в числі інших вирішили обміняти на громадян України, які утримувалися на територіях ОРДЛО, судовий процес над ними буде продовжуватися.

"У разі невиконання обвинуваченими обов'язків і встановлення обставин, що обвинувачені переховуються від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, судом буде прийнято рішення про оголошення їх у розшук. Після оголошення обвинувачених в міждержавний і/або міжнародний розшук може бути прийнято рішення про здійснення заочного кримінального  провадження", - говорилося в повідомленні.

Суддів у справі екс-"беркутівців" така заява ГПУ, однак, не влаштувала. У ній вони побачили спробу "вказати суду, як йому діяти в тих чи інших обставинах".

"Такого права не має ні Генеральна прокуратура, ні Офіс Генерального прокурора. Безапеляційне твердження, що буде продовжений судовий розгляд, а суд прийме зазначені рішення, створює враження у звичайного громадянина, що суд є структурним підрозділом Генеральної прокуратури і керується відповідними "дорожніми картами", - заявив Сергій Дячук на засіданні у справі екс-"беркутівців" 14 січня.

"Ми сподіваємося, що Офіс Генерального прокурора не повторюватиме помилок Генеральної прокуратури і не буде здійснювати впливу на суд і суд присяжних", - додав суддя.

Повністю заяву судді Сергія Дячука можна подивитися нижче.

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