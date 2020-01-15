Єгор Чечеринда: пропоную поширити пункт в контракті про 1% премії не тільки на "Нафтогаз"

Після інформації про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" виплатить керівництву в якості премії 1% від 2,918 млрд доларів, отриманих від компанії "Газпром" (Росія), журналіст Єгор Чечеринда запропонував платити премію 1% і силовим структурам. Про це він написав у Facebook.



"Топ-менеджер Нафтогазу Юрій Вітренко на виправдання пермії в 27.000.000 $ повідомив ЗМІ що по-перше, він - не держслужбовець, а по-друге, - премія в 1% прописана у нього в контракті.



Цілком підтримую! І пропоную поширити пункт в контракті про 1% не лише на "Нафтогаз", але й на Нацполіцію, Прокуратуру, СБУ, НАБУ, САП, Суди... Спіймав якогось злодія, - повернув 99% вкраденого державі чи приватній особі, а 1% - собі. Засудив крадія, 1% - собі, Викрив корупціонера, 1% - собі. Бо ж "законно зароблені". Далі можна поширити цю схему і на військо. Звільнили якусь Горлівку чи Донецьк - 1% всього майна - собі, в якості премії (трофею)...



От тільки вчителям та лікарям звідки 1% "премії" собі брати.. І з персіонерами якось невдобно виходить. Треба думати над вдосконаленням схеми", - написав він.



