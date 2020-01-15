Децентралізація у варіанті влади - це прямий шлях до авторитаризму, - Бойко

"Децентралізація у варіанті влади - це прямий шлях до авторитаризму". Про це Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив журналістам, коментуючи законопроект влади щодо децентралізації, інформує портал zagittya.com.ua.

Він розкритикував запровадження інституту префекта, яке пропонується у даному законопроекті.

"Введення інституту префекта - це прямий шлях до авторитаризму. Будь-якого мера чи голову місцевої ради можна відсторонити на підставі пропозиції префекта. Тобто будуть якісь "смотрящі" за областю чи громадою, які вирішуватимуть - буде працювати керівник, якого обрали люди, чи ні. Що це взагалі за позиція? Якщо цей керівник приймає якесь незаконне рішення, то є правоохоронні органи і суд", - зазначив опозиційний політик.

"Люди розуміють, що робиться, розуміють, що їх знову намагаються загнати до стійла, тому дуже багато протестів проти цього законопроекту. Громадяни категорично проти запровадження інституту політичних "смотрящих" у вигляді префектів, як це сьогодні пропонується", - зазначив Юрій Бойко.

"Це не децентралізація, а подальша централізація. Ми категорично проти законопроекту у такому вигляді і не будемо його підтримувати", - підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

Опозиційна платформа - за життя має на меті провести реальну децентралізацію в Україні. Обласні та районні ради повинні отримати можливість створювати виконавчі комітети, а люди - право безпосередньо обирати керівників місцевої влади. Ми надамо громадам реальну можливість впливати на державну політику, забезпечимо надійну фінансову базу місцевого самоврядування. Ми доб’ємося прийняття Закону про всеукраїнський та місцевий референдум, гарантуємо громадам та регіонам право самостійно вирішувати питання мови, культури та історичної пам’яті.