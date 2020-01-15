ОПЗЖ ініціює заборону на підвищення зарплат народним депутатам, - Бойко

Депутати від Опозиційної платформи - за життя підготували постанову, яка забороняє збільшувати виплати і заробітні плати народним депутатам. Про це в кулуарах Верховної Ради заявив Співголова фракції опозиціонерів Юрій Бойко, інформує портал zagittya.com.ua.

"Ми підписали проект постанови, щоб припинити збільшення зарплати народним депутатам. І наша фракція буде вносити його до парламенту", - сказав Юрій Бойко.

Він зазначив, що у народних депутатів і так досить висока зарплата.

"У людей немає таких зарплат. І неподобство з постійним підвищенням депутатських зарплат пора вже припинити", - підкреслив опозиційний політик.

Нагадаємо, за останній місяць зарплати українських ТОП-чиновників збільшилися в рази. Зокрема, зарплати міністрів збільшилися в 3-5 разів і у деяких перевищили суми в півмільйона гривень. У парламентарів зарплати зросли у 2,5 рази.