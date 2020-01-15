Суддя Голосіївського суду виправила вже існуюче рішення в держреєстрі, - інвестори ЖК на Кондратюка

3 грудня 2019 був накладений арешт на майно компанії "Енергополь Україна", забудовника ЖК на Кондратюка (колишній Міністерський). Рішення було прийнято слідчим суддею Голосіївського районного суду Києва Наталією Чередниченко в рамках кримінального провадження та оприлюднено в державному реєстрі. Про це повідомив голова ініціативної групи інвесторів ЖК Міністерський Віталій Беспалий.

"Понад півтора року як будинок, в якому була придбана квартира не добудовується. Рік директор компанії забудовника "Енергополь Україна" Тетяна Семенкова брехала нам, що все добудує, а сама виводила всі гроші, які надходили з продажу квартир з компанії. Коли ми зрозуміли, що буде біда ми звернулися в правоохоронні органи і в суд з метою накласти арешт на майно компанії, до тих пір поки не стане зрозуміло, куди йдуть наші гроші", - голова ініціативної групи.

Однак, на його думку, суддя Голосіївського району Києва Наталія Петрівна Чередниченко може бути причетна до корупції.

"Уже 10 грудня рішення про арешт зникає з реєстру. 11 грудня ми подзвонили в ДП "Інформаційні судові системи" за номером 044-207-35-59, де нам повідомили, "що публічний доступ до постанови від 03.12.19 року обмежений Голосіївським районним судом, але в реєстрі вона є".

І ось нам, постраждалим інвесторам на Новий рік суддя Наталія Чередніченко зробила подарунок. 30 грудня 2019 в тому ж провадженні, незважаючи на наявність чинного арешту, вона задовольняє клопотання старшого слідчого про залишення без розгляду клопотання про арешт майна. Суддя виправила вже існуюче рішення просто в державному реєстрі", - заявив він.

За його словами, з цього приводу інвестори вже звернулися до ДБР.

"Ми вкрай стурбовані ситуацією, адже 17 січня нас чекає ще один суд в Оболонському районі міста Києва, і знову, про зняття арешту з майна "Енергополь України", - пояснив він.