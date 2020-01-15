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  • Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець
15 січня 2020, середа, 13:05 377
Економіка 2020-01-15T13:06:23+02:00
Українські Новини
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець

Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець

Павло Твердохліб
Електроенергія, Енергетика, Волинець Михайло, Андрій Герус, Верховна Рада України

Імпорт російської електроенергії продовжується, попри удавану заборону, і знищує українську енергетику та вугледобувну галузь. Про це написав народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.

"Перші тижні 2020 року демонструють, що російсько-білоруський імпорт струму та сировини нікуди не подівся і продовжує знищувати українську енергетичну та вугільну галузі. Лише за одну добу – 3,9 млн. КВт-годин. Не розрахувавшись з боргами перед шахтарями, оржелі-геруси продовжують робити кроки, які ведуть до поглиблення кризи вугледобувної галузі", - написав Волинець.
Він нагадав, що ухвалений провладними депутатами законопроект щодо заборони імпорту струму з Росії є обманом, оскільки було залишено можливості імпорту російського струму через Білорусь, що нині і відбувається.
"Вже мабуть всі експерти однозначно висловилися щодо згубного впливу на українську енергетику імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Під тиском громадськості "Слуги народу" навіть цілий законопроєкт №2233 прийняли, який ніби забороняє імпорт струму з Росії. АЛЕ! Я одразу говорив – цей законопроєкт обман, який лише створює видимість вирішення проблеми, а насправді зберігає та розширює можливості для імпорту з країн СНД", – наголосив Волинець.
Він також заявив, що разом з колегами депутатами буде домагатись справжньої дієвої заборони імпорту російської електроенергії, попри лобізм голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, завдяки поправці якого імпорт був відновлений.
"Будемо з колегами з міжфракційного депутатського об’єднання "Енергетична незалежність України" думати над тим як протидіяти капітулянтам. Звичайно це непросто, адже саме голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус впливає на позицію найбільшої парламентської фракції. Тому зараз дуже важлива підтримка людей та ЗМІ", - написав Волинець.
Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки "поправці Геруса". Обсяг російської електроенергії, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.
4 грудня 2019 року Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №2233 "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії", що забороняє імпорт електроенергії з РФ, але залишає можливість імпорту з Білорусі.

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