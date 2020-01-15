У 2010 році Вакарчук дав 90 концертів, з яких сплатив лише 65 тис. гривень податків, - Портнов

Відомий юрист Андрій Портнов розмістив на персональному каналі в соціальній мережі Youtube результати свого чергового розслідування. Даний матеріал присвячений лідерові парламентської фракції "Голос", відомому естрадному виконаєте Святославу Вакарчуку. Точніше, за запевненням Портнова, фактами систематичного ухилення Вакарчуком від сплати податків від концертної діяльності.

"Давайте відразу домовимося, розмір податків, сплата податків, несплата - це питання юридичне, воно підлягає кримінальній відповідальності. Але, коли мова йде про лідера парламентської фракції, що особливо повчає всіх жити, то мова йде, крім юридичної відповідальності, ще й про політичну та про моральну", - попередив результати свого розслідування про фінансову діяльність Вакарчука Портнов.

На думку Андрія Портнова, яке він підкріплює висновками експертів, приблизно один корпоратив Святослава Вакарчука коштує близько 100 тис доларів.

За твердженням Портнова, в 1999 році пан Вакарчук взагалі не заплатив державі податків. А за весь 2000 заплатив - 90 грн. Не 90 тисяч, а - 90 грн. А наприклад, в 2001 році - 319 грн податків. А в 2002 році - 81 грн податків. У 2003 - 383 грн 45 коп заплатив в бюджет державний. У 2004 році заплатив - 302 гривні.

Як зазначає юрист-розслідувач, в 2010 році Вакарчук провів близько 90 концертів і близько 10 корпоративів. Це тільки те, що Портнов і його команда знайшли у відкритих джерелах, частково в Вікіпедії.

"90 концертів і приблизно

10 корпоративів, приблизно за вартістю 100 тис доларів кожен. Фігурант заплатив в український бюджет податків - 65 тис грн. За тодішнім курсом - це 8 тис доларів США. Ось це вся мораль Вакарчука", - резюмував своє чергове розслідування Андрій Портнов.

При цьому автор розслідування підкреслив, що в цьому є не тільки склад злочину, але найголовніше, він хоче почути позицію фракції партії "Голос", що вони думають з приводу свого лідера.