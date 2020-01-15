Володимир Пилипенко: Зе-централізація

Президент запропонував змінити окремі положення Конституції України, що передбачають децентралізацію та новий адміністративно-територіальний устрій України (№2598). Але ініціатива одразу наштовхнулась на критику.

Чи могло бути інакше, якщо ти, як завжди, не обговорюєш зміни з експертним середовищем, з суспільством. Зокрема, одразу виступили зі спільною заявою місцеві голови, голови ОТГ, експерти з питань децентралізації влади і місцевого самоврядування.

Що пропонують? Якщо коротко, вводяться поняття "громада" та "округ", запроваджується інститут префектів замість місцевих державних адміністрацій, ліквідуються райони.



Чи є законопроект небезпечним?

Насамперед важливо сказати про ідею запровадження інституту префекта в округах, областях, містах Києві і Севастополі (особливий

статус цих двох міст залишається) замість місцевих державних адміністрацій.

Роботу префекта спрямовуватиме та координуватиме КМУ.



Префект призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Уряду. Таким чином, префекти будуть перебувати в залежності від Глави держави, оскільки вказівки того, хто призначив, а в перспективі може і звільнити, будуть виконуватися в першу чергу.



Префект наділяється функціями адміністративного нагляду. Наглядатиме як за органами місцевого самоврядування, так і за місцевими органами виконавчої влади. Таким чином, він буде своєрідним "президентським прокурором" на місцях.

Окрім цього, префект зможе зупинити дію будь-якого акта органу місцевого самоврядування і оскаржити його до суду, якщо, на його думку, такий акт не відповідає Конституції чи законам України (ст. 144 Конституції).



Тобто якщо префект вважатиме, що в певному акті місцевої ради є порушення будь-якого закону, то своїм рішенням він його зупиняє і вже потім суд буде вирішувати хто з них правий. Такі норми, по-перше, негативно вплинуть на право місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання місцевого значення, по-друге, мають корупційні ризики, а по-третє, наділяють префектів повноваженнями загального нагляду, які колись були в прокуратури.



Бо саме прокурори ще нещодавно завалювали суди своїми позовами про оскарження актів органів місцевого самоврядування, реалізовуючи функцію загального нагляду, яку так наполегливо Україні рекомендувала виключити із повноважень прокуратури Рада Європи.



Таким чином, повноваження загального нагляду, які втратила прокуратура, пропонується повернути, але вже не прокурорам, а префектам.



Дещо інше правове регулювання встановлено у разі прийняття органом місцевого самоврядування акта, який суперечать Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці.



У такому випадку, префект звертається з поданням до Президента і вже Глава держави своїм указом зупиняє дію такого акта і повноваження органу чи посадової особи, що його прийняв. А далі Президент звертається до Конституційного Суду щодо вирішення питання про конституційність чи неконституційність.



Якщо КСУ вирішить, що акт таки суперечить Конституції, то ВРУ, за поданням Президента, достроково припиняє повноваження відповідного органу місцевого самоврядування і призначає позачергові вибори. Але від моменту зупинення дії акта до ухвалення судом рішення щодо його правомірності пройде значний проміжок часу. Тільки на розгляд, без винесення рішення, піде 7 днів. Не забагато для зупинення роботи місцевих органів?

Порушення права виборців. На жаль, за новим законопроектом, Президент матиме право тимчасово зупиняти повноважень голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради. А поки роботу відповідного органу місцевого самоврядування буде призупинено, на його місце президент поставить державного уповноваженого.



Але ж в людей про такі зміни дозволу не запитували.



Тобто це ніщо інше, як порушення виборчих прав представників відповідної територіальної громади. Оскільки вони голосували за певного голову громади чи склад ради. Але Президенту підміняє волевиявлення виборців і призначає замість обраних представників місцевої влади власного державного уповноваженого.

Існує ризик зміни території України. Відповідно до запропонованих змін, з Конституції України виключається норма, яка містила перелік всіх областей України. Натомість передбачається, що порядок утворення, ліквідації, зміна меж областей має визначатися законом. Шановні, не забуваємо, що передбачення в Конституції назв всіх областей України – є запорукою незмінності території держави. А тому в умовах проведення ОСС на Сході України, такі норми вносити не доцільно і небезпечно.

Окрім цього, вирішення питання зміни кількості та меж областей на рівні звичайного закону, може спричинити до маніпулювань під час виборчого процесу, шляхом зміни виборчих округів.

І ще одна новація – відтепер законом можна буде встановити "статус адміністративно-територіальних одиниць; статус міста Києва як столиці України". Поняття "статус" є широким. Настільки, що законом тепер можуть встановити і особливий статус Донбасу!

Хто буде виборцем на місцевих виборах?



Право голосу матимуть громадяни України, які постійно проживають на території відповідної громади, мають 18 років і не визнані судом недієздатними. Однак, формулювання "постійно" є оціночним і не визначеним. Чи матимуть право голосувати на місцевих виборах ті, хто не має реєстрації, але там постійно проживають, залишається невідомим.

Районні ради мають припинити своє існування.



Райони виключаються із системи адміністративно-територіального устрою. Відповідно районні ради також. Однак у проекті не визначено, як буде проходити процес їхньої ліквідації, кому мають бути передані їхнє майно і хто буде здійснювати їхні повноваження.



І останнє. Запропоновані зміни суперечать Європейській хартії місцевого самоврядування.

Відповідно до ч. 6 ст. 4 цієї Хартії "у процесі планування і прийняття рішень щодо всіх питань, які безпосередньо стосуються органів місцевого самоврядування, з останніми мають проводитися консультації, у міру можливості своєчасно і належним чином". Натомість, про проведення будь-яких консультацій з цього приводу у пояснювальній записці до проекту закону не зазначено.

Більше того, у ст. 8 зазначеної Хартії передбачено, що нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування може здійснюватися. Таким чином, цей міжнародний договір не передбачає обов’язкового запровадження контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування.

Те, що запропоновані зміни "слуг", суперечать європейським стандартам – цим вже нікого не здивуєш. Те, що зміни не були обговорені ані з експертами, ані з суспільством – аналогічно.

До того ж, є небезпека, що запроваджені префекти можуть мати неправомірний вплив на органи місцевого самоврядування. Встановлений контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування має здійснювати незалежний суб’єкт, а не Президент через призначеного ним префекта.

Окрім того, є неузгодженості щодо того, чи матиме право голосувати ті, хто не зареєстрований на певній території. А це явище наразі дуже розповсюджене. І існує ризик зміни території України.

Документ лише сприяє централізації, він має бути доопрацьований з урахуванням думки експертів і суспільства.