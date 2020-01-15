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15 січня 2020, середа, 08:39 21 Документ
Верховна Рада і партії 2020-01-15T10:45:02+02:00
Українські Новини
Помічники нардепів в грудні отримали до 117 тисяч гривень зарплати

Помічники нардепів в грудні отримали до 117 тисяч гривень зарплати

Тетяна Зотова
Заробітна плата, премія, Народний депутат України, помічник депутата, Верховна Рада України

Як виявилося, в грудні сильно поправили свій матеріальний добробут не тільки топ-чиновники, а й одержувачі коштів платників податків рангом нижче. У розпорядженні порталу "Страна" опинилася одна зі сторінок зарплатної відомості помічників народних депутатів Верховної Ради України.

Як видно з документа, деякі помічники в грудні отримали гігантські суми - десятки тисяч гривень, а деякі і більше 100 тисяч.

Так, Ольга Жерегіна, оформлена помічницею відразу у двох нардепів (Анастасії Красносельської зі "Слуги народу" і Ольги Стефанішиной від "Голосу"), отримала 117 815 грн. Жерегіна раніше працювала в грантовій організації "Пацієнти України", керівником якої була свого часу Стефанишина. Зазначимо, що і Красносельська також виходець з грантової структури - Центру протидії корупції Шабуніна.

109 785 гривень отримала Євгенія Дзекунова - помічниця депутата Олександр Матусевича (округ № 86, Івано-Франківськ, "Слуга народу").

57 638 гривень отримала Марта Войцеховська, помічниця Євгена Пивоварова (округ №175, Харків, "Слуга народу").

Вікторія Горбенко - помічниця Сергія Власенка з "Батьківщини" заробила 37 436 гривень.

30705 гривень отримав Микола Волківський, який є помічником Сергія Кузьміних, мажоритарника з 67-го округу в Житомирі від "Слуги народу" (він є братом Олегу Кузьміних - відомому киборгу, командиру батальйону 81-ї бригади).

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