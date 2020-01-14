Агентство Reuters таємно фінансувалося Великобританією через участь в холодній війні проти СРСР в 1960-х роках, - ЗМІ

Агентство Reuters таємно фінансувалося Великобританією через участь в холодній війні проти СРСР в 1960-х роках

Приватне інформагентство Reuters наприкінці 1960-х років отримувало фінансову підтримку від Міністерства закордонних справ Великобританії, завдяки своїй участі в холодній війні проти СРСР. Про це передає ВВС з посиланням на розсекречені національним архівом документи департаменту інформаційних досліджень (IRD — Information Research Department) британського МЗС.

Зокрема, в 1969 році IRD ( Information Research Department) британського МЗС почали співпрацювати з Reuters, домовившись про створення копії нового підрозділу агентства, призначеного для роботи на Близькому Сході, яке повинно було стати заміною іншого джерела, роботу якого влада визнали неефективною, і публікувати англійською та арабською мовами новини, які б могли використовувати у своїй роботі регіональні газети і мовники.

Метою такої співпраці було створення ресурсу, здатного знизити вплив на Близькому Сході невигідних Британії інформагенцій, які подають інформацію в "упередженому світі".

У числі таких агентств називалися радянських ТАСС, єгипетське MENA і навіть французьке AFP. Влади не повинні було безпосередньо втручатися в редакційну діяльність Reuters, проте передбачалося, що уряд зможе впливати на неї.

В обмін на це Reuters отримував від IRD субсидію. Але, щоб не пошкодити репутації агентства, гроші виплачувалися не безпосередньо владою, а надходили через BBC: мовна корпорація платила Reuters за "розширену підписку на новини, а британський Мінфін потім компенсував їй витрати.

В розсекречених документах зазначається, що справжня мета виплат повинна була залишатися секретом, щоб уникнути будь-яких припущень про наявність таємних домовленостей між урядом і Reuters".

Reuters повинен був за чотири роки отримати £350 тис., однак у зв'язку з тим, що гриф секретності поки знято тільки з документів, складених в 1970 році і раніше, невідомо, яка саме сума була в підсумку виплачена.

IRD був закритий в 1977 році, в МЗС Британії відмовилися коментувати розсекречені документи.

Представник Reuters Девід Крандуэлл запевнив BBC, що в наші дні агентство не отримує урядового фінансування, "незалежно і неупереджено" доставляючи новини в усі куточки світу.

"Багато агентства новин після Другої світової війни в тому чи іншому вигляді отримували субсидії від держави. Але угода 1969 року не відповідало нашим принципам, і ми не робимо так сьогодні", — стверджує Крандуэлл.

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