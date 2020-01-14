Головні міфи про скандальний закон про працю: що потрібно знати українцям

У зв'язку з тим, що Кабінет Міністрів схвалив законопроект про працю, який буде регулювати норми робочих відносин між роботодавцями і працівниками в Україні, новий Трудовий кодекс викликав безліч питань.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр єкономики Тимофій Милованов.

До числа найбільш популярних міфів про закон увійшли: спрощена система звільнень кого завгодно без попередження, оформлення короткострокових договорів, зміни в роботі без попередження, ліквідація профспілок та зменшення заходів прав вагітних і матерів з маленькими дітьми.

"А що насправді пропонує законопроект? Просту дерегуляції. Все, що сьогодні відбувається нелегально - тепер можна легально зафіксувати письмово в трудовій угоді. І захистити обидві сторони трудових відносин", - пише Милованов.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні хочуть ввести термін "роботодавець" і визначити критерії для оформлення трудовго договору. Також писали про те, за що зможуть звільнити українців і що ще зміниться.