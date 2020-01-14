підписатися на розсилку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
14 січня 2020, вівторок, 20:58 17
Суспільство 2020-01-14T22:18:17+02:00
Українські Новини
Головні міфи про скандальний закон про працю: що потрібно знати українцям

Головні міфи про скандальний закон про працю: що потрібно знати українцям

Таня Войтюк
Трудовий кодекс, Трудовий договір, Тимофій Милованов
Тимофій Милованов. Фото: womo.ua
Тимофій Милованов. Фото: womo.ua

У зв'язку з тим, що Кабінет Міністрів схвалив законопроект про працю, який буде регулювати норми робочих відносин між роботодавцями і працівниками в Україні, новий Трудовий кодекс викликав безліч питань.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр єкономики Тимофій Милованов.

До числа найбільш популярних міфів про закон увійшли: спрощена система звільнень кого завгодно без попередження, оформлення короткострокових договорів, зміни в роботі без попередження, ліквідація профспілок та зменшення заходів прав вагітних і матерів з маленькими дітьми.

"А що насправді пропонує законопроект? Просту дерегуляції. Все, що сьогодні відбувається нелегально - тепер можна легально зафіксувати письмово в трудовій угоді. І захистити обидві сторони трудових відносин", - пише Милованов.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні хочуть ввести термін "роботодавець" і визначити критерії для оформлення трудовго договору. Також писали про те, за що зможуть звільнити українців і що ще зміниться.

Більше новин про: Трудовий кодекс Трудовий договір Тимофій Милованов

Новини
Зеленський і Трюдо обговорили співпрацю і розслідування авіакатастрофи літака МАУ 22:15
У МЗС України назвали безпідставними звинувачення Ізраїлю в прославленні антисемітизму 21:47
Пожежі в Австралії можуть стати звичайним явищем в майбутньому, - вчені 21:29
В Україні вдарять морози до -11 з вітрами і туманами: прогноз погоди на середу 21:00
Головні міфи про скандальний закон про працю: що потрібно знати українцям 20:58
більше новин
Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ 12:41
"Дарниця" у 2019 році направила на благодійність 23,4 млн гривень 12:41
"Маржа Холодова" завдала бюджету України збитків на 2,5 мільярда гривень, - ЗМІ 13:09
В Луганській області протестувальники проти законопроекту "Про працю" перекрили дорогу 13:05
Голова Чернігівської ОДА Прокопенко анонсував підготовку до відзначення 1000-річчя Чернігівського князівства 10:39
більше новин
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok