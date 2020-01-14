Законопроект про децентралізацію посилює авторитаризм та узурпацію влади, – Бойко

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко вважає, що запропонований владою законопроект про децентралізацію призведе до узурпації влади і посилення авторитаризму.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Опозиційна платформа - За життя" не буде голосувати за законопроєкт по децентралізації, тому що у ньому не йдеться про жодну децентралізацію, він навпаки – посилює централізацію влади. Якщо префект, введення якого передбачає законопроєкт, подає президенту, а президент має право відсторонити голів обласних рад та мерів міст, то що це, як не подальша узурпація влади? Люди повинні мати можливість працювати з тим керівником, якого обрали. Саме тому ми виступаємо категорично проти такого законопроєкту", – пояснив опозиційний політик.

Юрій Бойко підкреслив, що в Україні немає прикладів авторитаризму, і народ категорично проти цього.

"Ми проти так званої децентралізації, яку хочуть протягнути тишком-нишком і без обговорення з громадами", – зазначив співголова фракції ОПЗЖ.

Як заявив опозиціонер, метою ОПЗЖ є проведення реальної децентралізації в Україні. Обласні та районні ради повинні отримати можливість створювати виконавчі комітети, а люди – право безпосередньо обирати керівників місцевої влади.

"Ми надамо громадам реальну можливість впливати на державну політику, забезпечимо надійну фінансову базу місцевого самоуправління. Ми доб’ємося прийняття Закону про всеукраїнський та місцевий референдум, гарантуємо громадам та регіонам право самостійно вирішувати питання мови, культури та історичної пам’яті", - резюмував Бойко.