За законопроектом "Про працю" працівника можна буде звільнити за один день, - Бойко

"Прийняття законопроекту "Про працю" порушує конституційні права громадян та призведе до соціальної напруженості в країні". Про це Співголова Опозиційної платформи - за життя Юрій Бойко заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради, коментуючи урядовий законопроект "Про працю", інформує портал zagittya.com.ua.

Політик наголосив, що запропоновані до трудового законодавства зміни погіршують умови праці людей.

"Ухвалення законопроекту "Про працю" призведе до того, що працівника можна буде звільнити за один день, залучити до понаднормової роботи, будуть ліквідовані пільги за погані умови праці. Все це жодним чином не сприятиме створенню нових робочих місць, а навпаки призведе до їх зменшення, і люди просто тікатимуть з країни. Масові звільнення, відсутність прав і гарантій для працюючої людини може стати серйозним дестабілізуючим фактором. Ці зміни можна назвати каральними, і ми будемо боротися проти прийняття даного законопроекту", - підкреслив Юрій Бойко.

Опозиційна платформа - за життя виступає категорично проти демонтажу соціальної держави і наступу на трудові права громадян, що перетворює їх на безправних батраків.

Запропонований законопроект "Про працю" - прямо суперечить ст.22 Конституції України, яка суворо забороняє звуження існуючих прав і свобод громадян при прийнятті нових або зміні діючих законів. Зокрема, категоричний спротив викликають наступні новації:

- роботодавцю надається можливість звільняти робітників без виплати вихідної допомоги;

- роботодавець може змінювати умови трудового договору, заохочується використання короткострокових трудових договорів і договорів з нефіксованим робочим часом;

- значно знижується рівень оплати за понаднормовану працю зі 100% до 20% , що є прямим порушенням Конвенції МОП про робочий час;

- спрощуються умови звільнення людей і т. ін.

Опозиціонери внесли до парламенту свій проект Кодексу про працю, якій відповідає Конституції і захищає права людини праці.