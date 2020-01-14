В Луганській області протестувальники проти законопроекту "Про працю" перекрили дорогу

Профспілки Луганської області пішли на крайній захід в знак протесту проти прийняття Закону "Про працю", який, на їхню думку, призведе до катастрофічних наслідків для національної економіки і спрямований на згортання трудових прав українців, інформує портал 1polosa.net.

Представники профспілок почали одночасні мітинги в трьох точках Луганській області - в Лисичанську (на перехресті вулиць Генерала Потапенка та Першотравневої), в Кремінній (селище Стара Краснянка, біля АЗС) і в Сватовому (вулиця ім. Сосюри).

"Ми протестуємо проти прийняття Трудового кодексу, проекту трудового кодексу, який подав Кабінет Міністрів. Ми вважаємо, що цей Закон "Про працю" порушує, мінімізує і знищує соціальний і правовий захист будь-якого працівника в нашій країні", - підкреслив глава Федерації профспілок Луганської області Валерій Черниш.

На акції протесту в Лисичанську глава теркому профспілки вугільників Володимир Іванишин підкреслив, що заплановані зміни до трудового законодавства порушують міжнародні Конвенції, ратифіковані Україною.

"Ми вважаємо, що порушений соціальний діалог в Україні. Діалог, який повинні вести як рівні партнери Союз промисловців і роботодавців України, профспілки України та Уряд України. Ми хочемо, щоб на нас звернули увагу. Щоб дотримувалася Конституція України, Закон "Про профспілки". Крім того, на тлі зміни Закону "Про працю", не виконуються соціальні гарантії перед людьми - не виплачена зарплата шахтарям за жовтень, листопад, грудень", - підкреслив представник профспілки вугільників.

"Ми б не хотіли бути заручниками трудового кодексу в нашій країні. Хотілося б, коли приймаються трудові кодекси, щоб вони працювали для людей, а не проти. У нас збільшили пенсійний вік для жінок. Але спробуйте влаштуватися на роботу. Після 35 років вже практично ніхто не хоче брати. Молоді теж важко. Подивіться - у нас же немає робочих місць. Якщо є, то вони низькооплачувані. Якщо беруть, то беруть в основному без трудових книжок. Але це в корені неправильно. Хотілося б, щоб наші трудові закони захищали нас, людей. Ми хочемо працювати, щоб нам оплачували лікарняні, щоб у нас були відпустки, щоб не ходили "по дзвінку", як вони зараз говорять, щоб нам оплачували роботу, щоб ми отримували нарешті гідні зарплати, а не жебрацькі", - зазначила в коментарі для ЗМІ учасниця акції протесту в Сватовому Світлана Старанеко, працівник Сєверодонецького "Азоту".

У Федерації профспілок зазначають, що акції протесту проводяться відповідно до законодавства і органи влади були проінформовані про них заздалегідь.

За попередньою інформацією, в мітингах профспілок беруть участь 300 осіб.