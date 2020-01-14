підписатися на розсилку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
14 січня 2020, вівторок, 12:41 389
Економіка 2020-01-14T20:26:51+02:00
Українські Новини
"Дарниця" у 2019 році направила на благодійність 23,4 млн гривень

"Дарниця" у 2019 році направила на благодійність 23,4 млн гривень

Ірина Дорофейчук
Дарниця, Фармацевтична фірма

Фармацевтична компанія "Дарниця" у 2019 році підтримала суспільно важливі проекти на суму 23,4 млн грн.

Основними напрямками допомоги були: медикаменти та обладнання для понад 100 медичних установ, ліки на потреби бійців ООС, сприяння освітнім проектам в Україні, підтримка онкохворих дітей.

Як повідомляє прес-служба компанії, всього з 2017 по 2019 рік "Дарниця" направила на ці потреби 41,4 млн грн.

Співвласник "Дарниці" Гліб Загорій вважає одним з найважливіших напрямків підтримку сучасної освіти.

"Це інвестиції в Україну майбутнього - в розвиток, цінності і системні зміни. Зокрема, ми підтримуємо Український католицький університет, який, як і ми, випереджає час, руйнує стереотипи і інтегрує європейські досягнення. У 2020 році ми продовжимо цю співпрацю і направимо на стипендіальні програми і розвиток Київського центру УКУ 12,5 млн грн", - розповів Гліб Загорій.

Крім того, в 2019 році "Дарниця" допомагала Києво-Могилянської академії, The Aspen Institute Kyiv і фонду Tabletochki; спонсорувала проект #MEETheFUTURE і міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика; приєдналася до проекту "Щедрий вівторок" в рамках глобального благодійного руху #GivingTuesday.

Голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків підкреслив, що "Дарниця" активно залучає до благодійних проектів своїх співробітників.

"У 2019 благодійна допомога  "Дарниці" склала понад 23 млн грн, і близько 150 тис грн - безпосередній внесок наших співробітників. Це кращий приклад синергії. Я сподіваюся, що коло людей, яких "Дарниця" залучає до культури благодійності, буде щорічно розширюватися", - сказав Шимків.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%, до 469,638 млн грн.

Більше новин про: Дарниця Фармацевтична фірма "Дарниця" Гліб Загорій Дмитро Шимків Darnitsa Group

Новини
Рада має намір повторно розглянути питання легалізації грального бізнесу, - Арахамія 20:45
Наглядова рада "Укрзалізниці" має негайно відправити Кравцова у відставку, - нардеп Скічко 20:38
Рада має намір розширити дію держканалу іномовлення на тимчасово окуповані території 20:15
МАУ може закрити рейси до Дубаю через необхідність обльоту Перської затоки 19:44
Бойовики порушили режим тиші: поранені двоє військових 19:16
більше новин
Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ 12:41
"Дарниця" у 2019 році направила на благодійність 23,4 млн гривень 12:41
"Маржа Холодова" завдала бюджету України збитків на 2,5 мільярда гривень, - ЗМІ 13:09
В Луганській області протестувальники проти законопроекту "Про працю" перекрили дорогу 13:05
Голова Чернігівської ОДА Прокопенко анонсував підготовку до відзначення 1000-річчя Чернігівського князівства 10:39
більше новин
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok