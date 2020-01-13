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13 січня 2020, понеділок, 23:59 8
Суспільство 2020-01-14T01:30:01+02:00
Українські Новини
Віталій Кличко терміново повернувся з США в Київ на операцію на вусі

Віталій Кличко терміново повернувся з США в Київ на операцію на вусі

Ольга Фандорина
Віталій Кличко, Операція
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні в терміновому порядку повернувся в українську столицю з Сполучених штатів Америки, де у нього будинок у Лос-Анджелесі (Каліфорнія). Про це повідомляє "Страна".

Кличко-старший прилетів рейсовим літаком і прямо вирушив до отоларинголога - у нього дуже сильно боліло вухо.

За інформацією видання, зараз столичний градоначальник знаходиться в Олександрівській клінічній лікарні, де йому прооперували вухо. Мер погано себе почував і приїхав до лікаря з температурою під 40.

"Віталій Володимирович скасував усі зустрічі із-за поганого самопочуття", - розповіли в оточенні мера. Коли випишуть Кличко поки невідомо.

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