Віталій Кличко терміново повернувся з США в Київ на операцію на вусі

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні в терміновому порядку повернувся в українську столицю з Сполучених штатів Америки, де у нього будинок у Лос-Анджелесі (Каліфорнія). Про це повідомляє "Страна".

Кличко-старший прилетів рейсовим літаком і прямо вирушив до отоларинголога - у нього дуже сильно боліло вухо.

За інформацією видання, зараз столичний градоначальник знаходиться в Олександрівській клінічній лікарні, де йому прооперували вухо. Мер погано себе почував і приїхав до лікаря з температурою під 40.

"Віталій Володимирович скасував усі зустрічі із-за поганого самопочуття", - розповіли в оточенні мера. Коли випишуть Кличко поки невідомо.