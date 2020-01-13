підписатися на розсилку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
13 січня 2020, понеділок, 19:03 318
Політика 2020-01-13T19:06:31+02:00
Українські Новини
В уряді вже знайшли заміну Бабак, - ЗМІ

В уряді вже знайшли заміну Бабак, - ЗМІ

Анна Рудык

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк на сьогодні є основним кандидатом на пост міністра розвитку громад і територій. Про це Главкому повідомило джерело в Кабміні.

Як зазначило джерело, ще в серпні минулого року, коли обговорювався склад нового Кабміну, Шуляк активно висловлювала свою зацікавленість в цьому портфелі. "Підключила навіть непрофільні організації, на кшталт "Українського клубу нерухомості", які рекомендували її на посаду. Але в підсумку міністром була призначено Олена Бабак. Вона була рівновіддаленою від усіх центрів влади, багатьом тоді це здавалося її великим плюсом. Але дуже швидко Олена почала перенаправляти на себе гроші будівельної галузі, замість того, щоб боротися з корупцією і реалізовувати реформу децентралізації" - розповіло джерело.

У підсумку, Кабмін почав готувати відставку Бабак, але прем'єрміністр Олексій Гончарук прагне, щоб цього разу посаду міністра обійняв хтось із його однодумців. За цим критерієм найбільше підходить Олена Шуляк, яка до обрання в Раду була членом правління і керівником сектора "Будівництво" в "Офісі ефективного регулювання" (BRDO).

Нагадаємо, що "Главком" вже писав про можливу швидку відставку Олени Бабак. Основною причиною можливого відходу називався конфлікт міністра з прем'єром: "Розвиток громад і децентралізація, при новому уряді практично не зрушили з місця. Натомість керівник відомства активно зайнялася просуванням в керівництво будівельною галуззю кадрів свого старого знайомого Олексія Кудрявцева. Саме це і стало приводом для конфлікту міністерки з прем'єром".
Новини
Якщо ви хочете, щоб чиновник крав - дайте йому низьку зарплату, - Семенюк 20:33
Коболєв і Вітренко отримають премію 1 млрд грн, - політолог 20:27
З підозрюваної у корупції екс-заступник міністра Лісничої зняли електронний браслет 20:07
Пожежа в Австралії. Фото: Luca Parmitano
Пожежі в Австралії видно з космосу, опубліковані фото з МКС 19:48
Завідуючій господарством Одеського коледжу повідомили про підозру 19:28
більше новин
Пожежа в Австралії. Фото: Luca Parmitano
Пожежі в Австралії видно з космосу, опубліковані фото з МКС 19:48
Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ 12:41
"Маржа Холодова" завдала бюджету України збитків на 2,5 мільярда гривень, - ЗМІ 13:09
Голова Чернігівської ОДА Прокопенко анонсував підготовку до відзначення 1000-річчя Чернігівського князівства 10:39
Перевибори в ОТГ на Чернігівщині виграв "Наш край" 12:55
більше новин
Україна планує відновити участь в сесіях ПАРЄ в 2020 12:53
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ 08:49
Особам з інвалідністю з дитинства збільшать допомогу: як зміняться виплати в 2020 05:50 Інфографіка
Уряд Австралії хоче виділити $50 млн для відновлення дикої природи 10:16
Начальнику департаменту Офісу Президента Кондзелі змінили цілодобовий домашній арешт на нічний 11:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok