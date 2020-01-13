СБУ встановила осіб, які загрожували Генконсульству Польщі у Львові від імені журналістів

Служба безпеки України встановила осіб, які по електронній пошті надсилали загрози Генеральному консульству Польщі у Львові від імені місцевих журналістів. Про це йдеться у повідомленні Управління СБУ у Львівській області, передають Українські Новини.

Оперативники спецслужби встановили, що загрози здійснювали двоє львів'ян, які займаються протиправною виготовленням польських документів для громадян України.

Вони оформляли замовникам "Карту поляка" на підставі фальшивих довідок про участь громадян України в діяльності організацій польської національної меншини.

Після оприлюднення місцевими інформаційними агентствами - "НТА" і "Вголос" матеріалів, що викривають незаконний механізм, зловмисники вирішили помститися журналісту.

Вони зареєстрували електронну скриньку, з якої в Генконсульство і в польську громаду Львова почали надходити погрози нібито від імені автора журналістських розслідувань.

У ході обшуків, проведених в будинку фігурантів справи, правоохоронці знайшли ноутбук, мобільні телефони, банківські картки та понад 30 тис. євро.

В ноутбуці зловмисників співробітники СБУ виявили докази, що саме на ньому готували та направляли лист від імені журналіста, з погрозами на адресу польського Генконсульства.

На ПК зберігалися і нові листи з погрозами, зокрема, безпосередньо консулу Республіки Польща у Львові.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії по встановленню всіх осіб, причетних до протиправної діяльності з ч. 2 ст 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу.

Обшуки проводилися спільно зі слідчими ГУ НП у Львівській області під процесуальним керівництво Львівської місцевої прокуратури № 1. (Прокуратура Львівської області).

Як повідомляли Українські Новини, СБУ почала розслідувати катастрофу літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран) 8 січня як умисне вбивство.