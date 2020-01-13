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  • У випадку націоналізації Дельта Банку втрати держави були б значно меншими, – екс-голова ради директорів банку
13 січня 2020, понеділок, 16:19 140
Фінанси 2020-01-13T16:19:43+02:00
Українські Новини
У випадку націоналізації Дельта Банку втрати держави були б значно меншими, – екс-голова ради директорів банку

У випадку націоналізації Дельта Банку втрати держави були б значно меншими, – екс-голова ради директорів банку

Тетяна Зотова
Олена Попова, Дельта Банк, Націоналізація
Дельта Банк (банкротство). Фото: hyser.com.ua
Дельта Банк (банкротство). Фото: hyser.com.ua

Дельта Банк був одним з найбільших та системних банків України, його потрібно було націоналізувати так само, як ПриватБанк.

Про це колишній голова ради директорів Дельта Банку Олена Попова заявила в інтерв’ю інтернет-виданню "Главком".

Вона підкреслила, що націоналізація була б найбільш вигідним варіантом для кредиторів, адже в такому разі була б можливість покрити більше витрат по зобов’язаннях, ніж 51%, заявлених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

"У випадку націоналізації "Дельти" збитки були б значно меншими і для держави, і для приватних кредиторів. Зі всіх сценаріїв розвитку ситуації ліквідація була найбільш витратним варіантом. У банку, окрім простроченого кредитного портфелю, сформованого у проблемних областях і сегментах економіки, був і працюючий портфель, і бізнес. На роздрібному ринку до банкрутства банк чітко входив у топ-3, а за розміром кредитного портфелю фізосіб ми були другі по системі. Дуже шкода, що все це помножили на нуль", - сказала Попова.

Колишній голова ради директорів Дельта Банку зазначила, що розмови про націоналізацію велися, і Національний банк України спочатку виступав саме за такий варіант порятунку банку.

"Я пам'ятаю серію нарад з цього приводу, де ми надавали розрахунки у потребі капіталу з урахуванням конвертації частини кредиторів. Суми, які там фігурували, були набагато меншими, ніж витратили по факту. А головне, це дозволило б зберегти актив, що генерує бізнес, збереглася б можливість відновити вартість вкладень. Та й працюючий бізнес більше б отримав грошей від існуючих активів, ніж ліквідатор… Дельта Банк був визнаний системним банком, і за всіма передумовами націоналізація повинна була відбутися. Я до останнього моменту не вірила в сценарій ліквідації, адже він не тільки найжорстокіший, але й банально найдорожчий. Що сталося потім і чому цю ідею не підтримали - мені не відомо", - підкреслила Попова.

На її думку, сценарій ліквідації Дельта Банку міг бути вигідним певним особам, проте подробиці їй не відомі.

Нагадаємо, у грудні 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вручили підозри трьом колишнім керівникам Дельта Банку. Їм інкримінують розкрадання 4,4 млрд гривень.

Дельта Банк був ліквідований у жовтні 2015 року.

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